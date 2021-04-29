Lan Khuê ‘gái một con’ đẹp mê mẩn, người ‘dát’ đầy đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ bên chồng đại gia

Từ ngày về làm "vợ người ta", Lan Khuê ít hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình và có cuộc sống như bà hoàng.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê cùng chồng đã dọn về ở trong một ngôi biệt thự bề thế và đẳng cấp. Cuộc sống viên mãn và xa hoa của nàng siêu mẫu khiến người người đều mơ ước. Cũng từ khi trở thành “vợ người ta”, Lan Khuê lui về hậu trường để chăm sóc con trai nhỏ, ít hoạt động showbiz hơn trước. Tuy nhiên, nhan sắc bà xã doanh nhân Tuấn John không vì vậy mà giảm đi phong độ, cô được khen ngày càng xinh đẹp, thăng hạng nhan sắc hơn trước. Vẻ quyến rũ mặn mà của cô nàng khiến bao cô gái ngưỡng mộ và mơ ước có được.

Đẳng cấp mĩ nhân Vbiz, muốn đẹp mặn mà có ngay mặn mà Nếu thích kiểu đẹp ngọt ngào thì... cũng được luôn Làm dâu nhà hào môn, Lan Khuê tận hưởng cuộc sống sang chảnh, người “dát” toàn đồ hiệu. Dù đang là mẹ bỉm nhưng cô vẫn lên đồ sang chảnh không kém ai. Nhan sắc cô nàng cũng được cho là ngày càng thăng hạng, sau sinh, bà mẹ một con nhanh chóng lấy lại vóc dáng, không khác gì như hồi còn là siêu mẫu sải bước trên sàn diễn. Sau sinh, Lan Khuê nhanh chóng lấy lại vóc dáng, tự tin diện bikini Cùng con tắm tại nhà vẫn phải đẹp. Body nuột nà khiến bao cô gái mơ ước Sau sinh không lâu, nàng mẫu đã quay lại sàn catwalk cùng body chuẩn sắc nét và thần thái đỉnh cao Người đã đẹp lại còn 'dát' đầy đồ hiệu Nhà Khuê không có gì ngoài 'điều kiện' Không còn phải quá tập trung cho công việc như trước, người đẹp dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống viên mãn như bà hoàng, cô cũng quen với nhiều thú vui thưởng thức cao cấp. Từ lúc làm cô dâu lung linh trong lễ cưới đến khi trở thành một bà mẹ, Lan Khuê luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ sang chảnh. Được chồng yêu thương cưng chiều, Lan Khuê thường xuyên cùng chồng du lịch tới nhiều địa điểm "chanh sả" trên thế giới.

'Bà hoàng' đang cưỡi ngựa, không phải dân thường đâu 'Bà hoàng' được chồng 'cưng như trứng' cơ! Bụng bầu vượt mặt vẫn vô tư vi vu nước ngoài Đến khi chào đón 'hoàng tử bé', Lan Khuê vẫn giữ trọn vẻ sang trọng quý phái Chán đi chơi xa thì mẹ con mình ra sân vườn làm bữa picnic con nhỉ Siêu mẫu - hoa khôi Lan Khuê kết hôn với doanh nhân Tuấn John vào tháng 10/2018. Một năm sau, hai vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng của mình trong niềm hạnh phúc, cậu bé tên là Connor Saigon Nguyễn. Dù nhiều lần đăng ảnh con trai nhưng Lan Khuê vẫn giấu kín gương mặt để Connor có cuộc sống bình thường như những em bé cùng lứa tuổi. Có thể nói sau khi kết hôn, cuộc sống Lan Khuê bước sang trang mới xán lạn hơn rất nhiều. Tuy kín tiếng chuyện đời tư nhưng ai cũng biết cô đang có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ảnh: FBNV

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