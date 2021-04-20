Sướng như Bảo Thy: Sau kết hôn tiếp tục làm 'công chúa', mải miết check in resort sang chảnh, nhan sắc thì xuất sắc thôi rồi

Sau kết hôn, người ta lo chồng lo con, còn “công chúa bong bóng” thì vẫn tiếp tục làm công chúa. Cộng đồng mạng: Sướng như Bảo Thy!

Bảo Thy từ bản hit “Công chúa bong bóng” bước ra đời thực vẫn là công chúa được chồng yêu thương cưng chiều hết mực. Cuộc sống màu hồng của cô nàng sau kết hôn khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi cô được làm dâu hào môn, không cần lo toan chăm sóc gia đình nội ngoại, cũng chưa bận tâm chuyện sinh nở, còn thường xuyên đi du lịch check in những resort sang chảnh. Ngày xưa là 'Công chúa bong bóng', bây giờ làm phu nhân nhà hào môn Có thể thấy Bảo Thy dành phần lớn thời gian cho những chuyến du lịch cùng ông xã. Không chỉ đi đến nhiều nơi mà ở bất cứ nơi đâu Bảo Thy cũng trải nghiệm những dịch vụ cao cấp, sang trọng. Bên cạnh đó là những bức ảnh check in đẹp hút mắt, siêu sang chảnh mà ai cũng mơ ước.

Chia sẻ về sở thích du lịch, “công chúa” Bảo Thy thích cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn du lịch khám phá. Cô thích đi những nơi đẹp, có nhiều đặc điểm để mình khám phá và đặc biệt ưu tiên cho những nơi có biển đẹp. Bảo Thy rất thích biển nên luôn ưu tiên đi những nơi có biển đẹp Đi du lịch nhưng ảnh check in đẹp hút mắt như trên phim 'Công chúa' Bảo Thy thích du lịch nghỉ dưỡng... ...Mà cũng ham mê khám phá Là 'công chúa' nhà người ta nên ra biển ăn hải sản cũng phải đặc biệt Thường xuyên check in những nơi sang chảnh, điều mà rất nhiều người mơ ước cũng khó có được, nhưng về chi phí cho những chuyến đi như thế thì đối với Bảo Thy là: “Đã gọi là đi du lịch thì mình không bao giờ ước chừng được chi phí vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bản thân Thy thì tư tưởng rất thoải mái, mình đi chơi, đi nghỉ ngơi thư giãn thì sẽ không nặng nề chuyện phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý mà mình cứ thoải mái rồi sau đó về và trở lại công việc.”

Đã là du lịch để thư giãn thì không nặng nề về chi phí, cứ chơi thoải mái. Đó là Bảo Thy Phụ nữ hạnh phúc thì ngày càng đẹp Nắng có chói chang cũng không bằng body nóng bỏng nuột nà của Bảo Thy Trời trong xanh, đất hiền hòa, sướng như Bảo Thy “Công chúa bong bóng” chia sẻ thêm: “Được cái may mắn là ông xã Thy cũng có những sở thích y chang mình. Trước khi đi du lịch Thy thường lập ra kế hoạch rõ ràng, đi đâu, ngày nào, giờ nào. Vậy nên những chuyến du lịch của Thy đều rất xứng đáng và có những trải nghiệm.” 'Công chúa' được chồng yêu thương hết mực, 'cưng như trứng' Chồng nhà người ta: Là người đàn ông lãng mạn, tôn trọng công việc và đam mê của vợ, không để vợ vất vả lo toan Bảo Thy chính thức trở thành phu nhân của đại gia Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. "Công chúa bong bóng" được chồng “cưng như trứng”, chăm sóc chu đáo. Cô từng chia sẻ chồng mình là người đàn ông lãng mạn, tôn trọng công việc và đam mê của vợ, không để cô vất vả lo toan. Sau kết hôn, cuộc sống của Bảo Thy thiên về sự tận hưởng quãng thời gian vợ chồng son với ông xã. Ảnh: FBNV

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