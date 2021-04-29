Hội 'trai ế' Vbiz: Ai bảo ‘bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền’ là dễ dàng có người yêu?

Được biết, cách đây không lâu, Quốc Trường – Midu đã từng vướng tin đồn hẹn hò khi công khai thả thính và thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cả hai đều lên tiếng xác nhận chỉ là bạn bè.

Là "người chồng trong mơ" của biết bao chị em, nhưng Quốc Trường thực tế vẫn chỉ là trai ế chăm chỉ "thả thính" trên mạng xã hội. Ở tuổi 33, Quốc Trường có trong tay nhà xe bạc tỷ, sự nghiệp triển vọng và việc kinh doanh phát đạt. Thế nhưng, anh hầu như chưa bao giờ để lộ "người trong mộng".

Hoạt động từ năm 2001, "cá voi" Trương Thế Vinh không chỉ là một ca sĩ, anh còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, làm MC, người mẫu và thậm chí còn là doanh nhân. Tên tuổi của anh ngày càng được phủ sóng rộng rãi sau khi tham gia và đoạt cúp chương trình hài kịch "Ơn giời cậu đây rồi". Tiếp đó là trở thành thành viên chính thức của show truyền hình thực tế "Chạy đi chờ chi", anh được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi tính cách dí dỏm, hài hước.

Không chỉ với Midu, Bảo Anh cũng là cái tên được nhắc tới trong danh sách người tin đồn của “người chồng quốc dân” này, khi khán giả nghi vấn cả hai “phim giả tình thật” trong phim “Bẫy ngọt ngào”. Cũng mới vài ngày trở lại đây, nam diễn viên lại dính nghi án hẹn hò với ca sĩ Minh Hằng khi hai người lộ ảnh thân mật. Nhưng dù là có bao nhiêu tin đồn bủa vây, Quốc Trường vẫn chưa chính thức thoát khỏi “hội ế” của showbiz.

Là người đàn ông đa tài, lại còn đẹp trai sáu múi thuộc hàng cực phẩm, được nhiều chị em phụ nữ hâm mộ, nhưng Trương Thế Vinh vẫn đang là chàng trai độc thân của làng giải trí Việt.

Trước đây anh từng “suýt nữa” lên xe hoa cùng một nữ cơ trưởng máy bay, nhưng đến phút cuối lại hủy hôn. Gần đây Trương Thế Vinh có tin đồn tình cảm với Thúy Ngân, cả hai được dân mạng cũng như bạn bè tích cực "đẩy thuyền", tuy nhiên hai bên đều phủ nhận và chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Hiện tại, anh chàng độc thân Trương Thế Vinh đang rất mong muốn tìm kiếm một người để yêu thương, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Hà Anh Tuấn

Được biết, Hà Anh Tuấn xuất thân là một thiếu gia hào môn trên đất Sài thành, thế nhưng anh chưa bao giờ phô trương. Ngược lại, nam ca sĩ còn cố gắng hơn rất nhiều lần từ việc học hành, kinh doanh cho đến nghệ thuật. Trên con đường ca hát, bằng những bản tình ca nhẹ nhàng mà sâu lắng, gu âm nhạc tinh tế cùng hình ảnh người đàn ông lãng tử, thư sinh, Hà Anh Tuấn đã khiến hàng vạn trái tim của người hâm mộ “tan chảy”.

Dù rất nổi tiếng với lượng fan hùng hậu, nhưng chuyện đời tư vẫn luôn được nam ca sĩ giữ kín. Về đường tình duyên của “chàng trai tháng tư”, tuy được fan tích cực “đẩy thuyền” từ Phương Linh đến Mỹ Tâm, rồi lại Thanh Hằng, nhưng nam ca sĩ vẫn luôn tuyên bố “chắc nịch” rằng mình là trai độc thân.

Được fan tích cực đẩy thuyền nhưng hai anh chị vẫn không có gì

Hứa Vĩ Văn

Hứa Vĩ Văn là một trong những nghệ sĩ đa tài và được yêu thích trong Vbiz. Bên cạnh vai trò diễn viên, người mẫu và ca sĩ, Hứa Vĩ Văn còn được biết đến là MC của nhiều sự kiện, chương trình truyền hình đình đám.

Dù đã ở tuổi 41 nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn được người hâm mộ gắn với danh xưng “soái ca” bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, đầy khí chất của một quý ông. “Soái ca” họ Hứa cũng khiến nhiều cô gái muốn lấy làm chồng vì ở anh có gì đó từng trải, sự bao dung.

Trước khi trở thành người đàn ông độc thân quyến rũ như hiện tại, Hứa Vĩ Văn cũng đã từng trải qua ba mối tình thời thanh xuân. Đến nay, nam diễn viên tự đặt cho mình một biệt danh “độc thân quý tộc” khi nói về chuyện tình duyên của mình.

Anh cũng chia sẻ rằng bản thân chưa có ý định kết hôn khi vẫn còn tham công tiếc việc và đang thoải mái với cuộc sống hiện tại, dù có cô đơn nhưng không cô độc vì anh có nhiều bạn thân.

Ảnh: FBNV