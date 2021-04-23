Sau tin đồn tình ái với Minh Hằng, Quốc Trường mua biệt thự khủng, ẩn ý về 'ngôi nhà và những đứa trẻ'

Bản thiết kế căn biệt thự "khủng" mới đây của Quốc Trường đang khiến cộng đồng mạn xuýt xoa.

Hôm nay 23/4, vào đúng ngày sinh nhật tròn 33 tuổi của mình diễn viên Quốc Trường đã chia sẻ lên facebook cá nhân hình ảnh căn biệt thự mới mua của mình để tự thưởng cho bản thân. Bài chia sẻ trong ngày sinh nhật của nam diễn viên sinh năm 1988 - Ảnh: Chụp màn hình Dưới dòng chia sẻ trên là những hình ảnh thiết kế về căn biệt thự của Quốc Trường. Khi được "chiêm ngưỡng" những hình ảnh này nhiều người không những mê tít mắt mà còn suýt xoa ganh tỵ với nam diễn viên “Về nhà đi con”.

Vừa nhìn thôi đã biết căn biệt thự này có giá trị không hề nhỏ mặc dù nam diễn viên không tiết lộ giá căn biệt thự này - Ảnh: FBNV Biệt thự mới của Quốc Trường được thiết kế khá đẹp mắt và vô cùng sang trọng - Ảnh: FBNV Biệt thự mới của Quốc Trường khiến nhiều người trầm trồ vì quá đẹp - Ảnh: FBNV Căn biệt thự mới này của nam diễn viên Quốc Trường có diện tích gần 305 m2, và nằm ở vị trí gần trung tâm TP.HCM. Giá của căn biệt thự này hiện tại nam diễn viên chưa tiết lộ, nhưng với thiết kế trên thì chắc chắn đó là một con số rất "khủng". Ngoài căn biệt thự này thì nhà sáng lập thương hiệu mỳ cay Hàn Quốc còn sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn tiện lợi cho việc đi lại trong công việc. Được biết, 2 năm trước Quốc Trường cũng đã chi một số tiền khủng lên đến 25 tỷ đồng để mua tặng ba mẹ một căn biệt thự ở tại Cần Thơ.

Sinh nhật tròn 33 tuổi, Quốc Trường tự thưởng cho bản thân căn biệt thự sang trọng - Ảnh: FBNV Trong bài viết mới mừng tuổi 33, nam diễn viên chia sẻ: "Món quà tự thưởng cho Sinh Nhật năm nay, quà mình mua nhưng do Cha Mẹ chọn. Cha Mẹ nói con ở chung cư cha mẹ lên ở chóng mặt, thích ở dưới đất hơn. Uhm thì ở dưới đất để cha mẹ lên thường hơn, giữ lời hứa nhé #Mẹ #Cha". Điều đáng chú ý, nam diễn viên đề cập về một "tổ ấm tương lai": "Hy vọng đây sẽ là nơi xây dựng tổ ấm tương lai, đón những hạnh phúc mới và vĩnh cửu". Với dòng trạng thái này, cư dân mạng đồn đoán nam diễn viên điển trai đang mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" trong tương lai.

Mạng xã hội SỐC trước hình ảnh Minh Hằng và Quốc Trường hôn nhau, tình tứ giữa đường, nữ ca sĩ nói gì? Cộng đồng mạng đang rần rần "đẩy thuyền" cho cặp đôi Minh Hằng và Quốc Trường khi hình ảnh cặp đôi tình tứ bên nhau tối qua, ngay đúng dịp sinh nhật nam diễn viên điển trai được lan truyền chóng mặt.

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