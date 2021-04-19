Mạng xã hội SỐC trước hình ảnh Minh Hằng và Quốc Trường hôn nhau, tình tứ giữa đường, nữ ca sĩ nói gì?

Cộng đồng mạng đang rần rần "đẩy thuyền" cho cặp đôi Minh Hằng và Quốc Trường khi hình ảnh cặp đôi tình tứ bên nhau tối qua, ngay đúng dịp sinh nhật nam diễn viên điển trai được lan truyền chóng mặt.

Trong buổi tiệc sinh nhật riêng tư vào tối hôm qua của nam diễn viên Quốc Trường tại một quán bar, ca sĩ Minh Hằng lộ diện ngồi kế bên anh. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi những hình ảnh và clip ghi lại cảnh hai người có dấu hiệu trên mức tình bạn được rò rỉ trên mạng. Theo thông tin từ một clip, Minh Hằng có mặt trong buổi tiệc từ sớm với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, trong khi đó, nam diễn viên đã đến sau. Ngay khi xuất hiện chào hỏi bạn bè xong, anh chàng đã tiến đến chỗ "bé Heo" Minh Hằng và ôm chầm lấy cô. Cả hai dính như sam suốt buổi tiệc và liên tục có những cử chỉ thân mật tình bể mình, chứng tỏ mối quan hệ của hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Đáng nói, thay vì dùng khẩu trang che mặt hay lựa chọn những địa điểm vắng người bí mật hẹn hò, cặp đôi này lại cực kỳ thoải mái và công khai "kiss nhau" trước mặt bạn bè. Được biết, trong bữa tiệc còn có sự xuất hiện của hai người bạn nổi tiếng của cặp đôi. Theo như clip ghi lại, Quốc Trường và Minh Hằng hết áp sát má nhau, lại ôm ấp, hôn má trước mặt hội bạn gồm cả Diệu Nhi. Thậm chí trước khi nữ ca sĩ lên xe ô tô đi về Quốc Trường còn thân mật ôm chào Minh Hằng luyến tiếc.

Cử chỉ thân mật của hai người trong bữa tiệc - Ảnh: Kênh 14 Lúc ra về hai người vẫn dính lấy nhau, ôm nhau giữa đường - Ảnh: Kênh 14 Gương mặt của Minh Hằng vô cùng rạng rỡ, điều này làm dấy lên nghi ngờ hai người đang hẹn hò với nhau - Ảnh: Kênh 14 Sau khi những hình ảnh này rò rỉ trên mạng xã hội, phía nam diễn viên vẫn chưa có động thái gì. Trong khi đó trả lời với Pháp luật và Bạn đọc, nữ ca sĩ Minh Hằng phủ nhận tin đồn và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Hiện tại, nghi vấn Quốc Trường và Minh Hằng hẹn hò đang là một trong những vấn đề "nóng hổi" nhất nhì Vbiz. Dù 1 phía phủ nhận, fan vẫn tin rằng cặp đôi có tình cảm trên mức tình bạn. Ngay sau đó, hàng loạt hình ảnh được "đào" từ facebook, intagram,... của cặp đôi được fan "bóc" lên chứng tỏ hai người đang rất hạnh phúc bên nhau. Không chỉ bị bắt gặp hình ảnh tình tứ, cộng cồng mạng còn đào ra hai người đăng ảnh giống hệt nhau, Quốc Trường còn chú thích 'Hạnh phúc' - Ảnh: Chụp màn hình Biệt danh của Minh Hằng là 'bé Heo' hẳn là ai cũng biết điều này - Ảnh: Chụp màn hình Quốc Trường từng checkin cùng một địa chỉ này với Minh Hằng, đáng nói, nam diễn viên còn để lại lời nhắn 'Love you' - Ảnh: Chụp màn hình Nghi vấn hẹn hò của hai nghệ sĩ khiến fan "dậy sóng", đa số đều bày tỏ ý muốn "thuận nước đẩy thuyền" cho thần tượng của mình vì quá đẹp đôi. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng họ đang 'bày chiêu' để cài bẫy các fan. Thế nhưng sự thật như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

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