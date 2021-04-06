Minh Hằng khoe ảnh cưới, úp mở chuyện sắp lên xe hoa, netizen càng bất ngờ hơn thông tin 'chú rể' được hé lộ

Hậu trường 06/04/2021 09:57

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp trong bộ váy cô dâu gây chấn động mạng xã hội.

Từ sau bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương hình trái tim được đeo ở ngón tay áp út thì đã từ rất lâu, Minh Hằng hầu như không tiết lộ thông tin về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

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Minh Hằng chia sẻ ngón áp út đeo nhẫn - Ảnh: IG

Nhưng mới đây, ngày 4/4, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh và clip hậu trường chụp ảnh cưới, khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ, vì "chú rể" không ai khác chính là nam diễn viên Trần Huy Anh. Được biết những hình ảnh trên chỉ là sự hợp tác của cả 2 trong trong một dự án phim truyền hình vào thời gian tới.

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Cô nàng vui vẻ trong bộ váy cưới - Ảnh: Internet
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Fan hâm mộ bất ngờ khi chú rể không ai khác là người trong showbiz - Ảnh: FBNV

Minh Hằng là một trong những mỹ nhân đa tài trong làng giải trí. Cô vừa là ca sĩ vừa ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên về chuyện tình cảm cô lại khá kín tiếng. Dù thừa nhận có bạn trai nhưng ít khi nhắc đến và không công khai danh tính người đó.

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Được biết, Minh Hằng và nam diễn viên Trần Huy Anh sẽ hợp tác chung trong một dự án phim thời gian tới - Ảnh: FBNV

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng khẳng định mình đã có bạn trai và yêu nhau rất nhiều năm, các dự án làm ăn của người yêu cô đều góp vốn vào. Sau những chia sẻ trên, cư dân mạng đã suy đoán "phải chăng người yêu Minh Hằng là một doanh nhân thành đạt?".

Chồng NSND Minh Hằng qua đời vì bạo bệnh

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Ngày 14/3, NSND Minh Hằng thông báo, sau một thời gian lâm bệnh nặng, chồng cô qua đời ở tuổi 76.

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