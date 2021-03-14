Ngày 14/3, NSND Minh Hằng thông báo, sau một thời gian lâm bệnh nặng, chồng cô qua đời ở tuổi 76.

NSND Minh Hằng (SN 1964) là một trong những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả miền Bắc. Cô được yêu thích qua vai Táo Điện Lực, Táo Giáo dục trong chương trình "Táo quân - Gặp nhau cuối năm" được phát sóng thường niên mỗi dịp giao thừa.

NSND Minh Hằng - Ảnh: FBNV

Năm 1997, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT, đến năm 2019 thì được phong danh hiệu NSND. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã về hưu và chăm lo cho gia đình.

NSND Minh Hằng được đặc biệt yêu thích khi tham gia chương trình 'Gặp nhau cuối năm' - Ảnh: Internet

Tài hoa và nổi tiếng là vậy, nhưng ít ai biết đường tình duyên của nữ nghệ sĩ lại lắm truân chuyên. Năm 21 tuổi, cô kết hôn lần đầu cùng với một chàng trai gốc Hà Nội nhưng rồi cũng ly hôn khi cả hai chưa kịp có con.

Gần 25 năm sau ly hôn, cô có dịp quen biết và nên duyên cùng Tiến sĩ Toán học Nguyễn Huy Tuệ.

Theo như NSND Minh Hằng chia sẻ với báo báo Pháp Luật, vị Tiến sĩ này là người thuộc dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh - dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao. Ông am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ. Cô tuy không am hiểu về lĩnh vực khoa học của ông, nhưng cô biết ông là người có tài và làm được việc. Tiến sĩ Tuệ cũng đã từng 1 lần kết hôn và có con riêng.

Được biết, trước đó, để “nhận được cái gật đầu của người bạn đời”, vị Tiến sĩ phải theo đuổi NSND Minh Hằng gần 10 năm.

Tuy 2 lần kết hôn và chưa một lần sinh con, nhưng NSND Minh Hằng vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Sau khi về hưu, nữ nghệ sĩ toàn tâm lo cho chồng và tổ ấm ở ngoại ô của mình.

NSND Minh Hằng và chồng - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 14/3, NSND Minh Hằng đau buồn thông báo rằng chồng cô đã qua đời ở tuổi 76 vì bạo bệnh. Tang lễ của ông được tổ chức ngày 16/3 tại tại Nhà tang lễ số 1 Trần Vỹ - Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi biết tin, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã cùng nhau gửi lời chia buồn đến cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-nsnd-minh-hang-qua-doi-vi-bao-benh-398631.html