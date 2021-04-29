Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi

Sao Việt 29/04/2021 15:44

Hành động xóa hình người khác, đè hình mình lên phía trên của Phạm Hương bị cho là kém duyên và gây tranh cãi.

Phạm Hương qua Mỹ chữa bệnh, sau đó bí mật kết hôn và sinh con vì vậy cô không còn tham gia các hoạt động trong showbiz nữa. Thế nhưng, nàng hậu vẫn luôn thể hiện sự quan tâm của mình đến các hoạt động giải trí tại Việt Nam. 

Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi - Ảnh 1
 Ảnh gốc tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 - Ảnh: Internet

Mới đây, Phạm Hương vừa có hành động gây tranh cãi. Cụ thể, trong hình ảnh đăng tải hình ảnh dàn Hoa hậu, Á hậu khoe sắc tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Phạm Hương đã tự photoshop xoá ảnh một người đứng chung với dàn hậu để chèn mình vào vị trí trung tâm. Lẽ đương nhiên, khi thấy hội chị em lên đồ, tham gia sự kiện sang chảnh bên nhau, trong khi đó cô lại "ẩn cư" quá lâu thì việc nhớ đến Vbiz cũng là điều dễ hiểu.

Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi - Ảnh 2
 Nàng hậu xóa ảnh nhà tài trợ và đè hình của mình lên trên - Ảnh: Story NV

Nhân vật bị nàng Hậu cho "biến mất" trong tấm hình chính là nhà tài trợ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Sau khi cho "bay màu" nhà tài trợ, Phạm Hương đã đăng tải công khai tấm hình này lên story cá nhân kèm chia sẻ: "Lại một mùa MU nữa... Nhớ các chị em quá đi".

Nhớ Vbiz, Phạm Hương cho 'bay màu' nhà tài trợ, đè ảnh mình vào khung hình khiến cộng đồng tranh cãi - Ảnh 3
Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet 

Ngay lập tức, hành động của Hoa hậu Phạm Hương đã khiến netizen tranh cãi và chia làm 2 luồng ý kiến. Không ít người cho rằng hành động của Phạm Hương là "một nước đi không thể nào gỡ được", quá kém duyên khi tự ý xoá hình người khác để ảnh mình lên. Tuy vậy không ít người cho rằng đây chỉ là cách vô tư để cô nàng bày tỏ nỗi nhớ các chị em Hoa hậu tại quê nhà. 

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Từ khóa:   Hoa Hậu Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Phạm Hương

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