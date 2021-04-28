Giàu có và quyền lực như Shark Liên cũng khiến cộng đồng 'há hốc' vì ước mơ quá giản đơn: 'Tôi mơ mình được ăn no'

Bà Đỗ Thị Kim Liên trong hơn 10 năm đảm nhận vai trò Lãnh sự Danh dự Cộng hoà Nam Phi tại TP.HCM là một cầu nối quan trọng giúp hai nước thắt chặt mối quan hệ song phương. Trong những năm đảm nhiệm, bà đã cùng Văn phòng Lãnh sự hỗ trợ công tác xin visa cho người Việt Nam đi Nam Phi và tổ chức hàng trăm đợt thiện nguyện giúp đỡ các tổ chức, cá nhân.

Shark Liên tên thật là Đỗ Thị Kim Liên (sinh năm 1968) là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng qua chương trình Shark Tank Việt Nam. Thành công, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng về cái thiện, bà không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được cống hiến và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hiện thực hóa giấc mơ của nhiều con người trẻ tuổi. Đã là bà của hai cháu ngoại, nữ doanh nhân này vẫn hăng hái nung nấu nhiều giấc mơ và chính những giấc mơ ấy thôi thúc bà cố gắng hơn nữa.

Với chất thơ văn bay bỗng bên mình, bà và Nhà văn Y Ban cùng cộng sự đã cho ra đời cuốn sách “Liên – Người được chọn”. Mới đây, tại Lễ kỷ niệm 27 năm Quốc khánh Nam Phi, bà Đỗ Thị Kim Liên chính thức ra mắt cuốn sách thứ 2 mang tên “Liên và những giấc mơ”. Một lần nữa, với sự cộng tác và hỗ trợ từ Nhà văn Y Ban và cộng sự, bà Đỗ Thị Kim Liên đã viết nên những câu chuyện rất đời, rất duyên qua những trang sách thấm đượm tình người.

Thành công trên cương vị Lãnh sự Danh dự và được mệnh danh là “Bà trùm kinh doanh” hay “Nữ hoàng bảo hiểm”, ở bà Đỗ Thị Kim Liên vẫn tìm ẩn khí chất lãng mạn và duyên dáng. Theo bà, việc ai đó khô khan hay ướt át, lãng mạn hay nhàm chán,... phụ thuộc vào rất nhiều khía cạnh sâu thẳm bên trong cá nhân chứ không liên quan đến việc họ làm ở ngành nghề, lĩnh vực nào. Người làm ngoại giao hay kinh tế vẫn đong đầy cảm xúc. Thậm chí, họ có thể vận dụng sự lãng mạn của mình để thành công. Khả năng thuyết trình, nói chuyện khéo léo, ăn mặc nhã nhặn,… một phần cũng bằng khả năng nhạy cảm lãng mạn bên trong mình.

Ra mắt sách là sứ mệnh thúc đẩy các bạn trẻ hành thiện

Cơ duyên thôi thúc bà ra mắt “Liên và những giấc mơ” là từ quá trình lắng nghe tâm tư, mong muốn, khát khao của các bạn trẻ, shark Liên chợt nhận ra mình cần phải làm gì đó. Nhưng nói bằng lời hay viết lên mạng thôi chưa đủ nên bà nghĩ đến sách.

“Nữ hoàng bảo hiểm” chia sẻ: “Từ việc nhìn thấy nhiều điều, tôi nhận ra các bạn trẻ ngày nay đa số chỉ sống thiện mà không hành thiện. Theo tôi, sống tốt phần đời của mình thôi vẫn chưa đủ, thay vào đó, nếu có cơ hội, hãy làm thêm việc tốt cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển hơn. 'Liên và những ước mơ' sẽ mang sứ mệnh thúc đẩy và làm cầu nối cho các bạn được hành thiện qua chính lời hứa của tôi: Toàn bộ lợi nhuận bán sách sẽ mang đi làm từ thiện”.

Cuốn sách 'Liên và những giấc mơ' - Ảnh: NVCC

Với 400 trang và bao gồm 6 phần, “Liên và những giấc mơ” đã góp phần giúp người đọc có một cái nhìn rõ nét hơn về một người phụ nữ tài hoa và mạnh mẽ. Từng phần của quyển sách sẽ đưa người đọc đến những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Ở đó bạn đọc không chỉ thấy Liên, một con người cụ thể mà còn thấy được ở đó những trăn trở, buồn tủi, vất vả, những giọt nước mắt và cả những tiếng cười, đó cũng chính là hành trình mà một kiếp người đã, đang và sẽ phải trải qua.

“Liên và những giấc mơ” không hẳn là đúc kết kinh nghiệm thương trường, đó còn là bài học cuộc đời cho bất kỳ ai, trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào, đặc biệt là với giới trẻ - đối tượng rất dễ tổn thương trước những va vấp đầu tiên trong cuộc đời.

Sợ làm người thân tổn thương nhưng vẫn sẵn sàng đối mặt với rủi ro để giúp người trẻ trở nên ưu tú

Kể về quá trình xuất bản sách, doanh nhân Đỗ Liên cho biết, bà và các cộng sự có cùng tầng sóng nên dễ dàng phối hợp ăn ý, viết ra một cuốn sách rất liền lạc, rất đời và tràn ngập ý nghĩa theo đúng mục tiêu mong muốn. Tuy nhiên, việc đưa câu chuyện cá nhân của bà vào sách một cách chân thật nhất không phải dễ. Bà tâm sự: “Những thương đau, đổ vỡ, những mặt trái, góc khuất,... đưa tất cả vào sách, tôi sợ phải làm người thân của mình tổn thương. Tôi từng đắn đo rất nhiều về vấn đề ấy, nhưng để giúp những người trẻ trở nên ưu tú hơn, tôi sẵn sàng đối mặt với rủi ro”.

Đặt cuốn sách tâm huyết là “Liên và những giấc mơ” vì bà có nhiều giấc mơ và có cả kinh nghiệm trong việc theo đuổi những giấc mơ ấy. Từ giấc mơ thoát khỏi cái đói, cái nghèo, cái gian nan do chiến tranh để lại nhiều năm về trước,… nên khi đạt được rồi, trong bà bỗng hình thành khát khao cống hiến cho đất nước, xã hội.

Mặc dù là một người phụ nữ kinh doanh thành đạt, nhưng bà luôn có cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Đối với bà: “Cân bằng với tôi là phải công bằng, việc nào ra việc đấy, khi nào dành cho gia đình, khi nào dành cho công việc đều phải “sòng phẳng”, không đưa stress công việc về nhà và ngược lại”. Bên cạnh đó, Bà cảm thấy may mắn vì có người chồng bao dung, khi nào bà hơi mất cân bằng, ông sẵn sàng giúp Bà trở lại là chính mình. Là một người biết tận hưởng ngay cả lúc bận rộn. Nếu có thời gian rảnh, nữ doanh nhân sẽ dành “thú vui” cho việc đọc sách, nấu ăn, đạp xe, uống trà với chồng, xem phim với con,… Mọi khoảnh khắc Shark Liên sống đều có ý nghĩa và thật sự tận dụng mỗi phút, mỗi giây.

Shark Liên: “Ngày bé nghèo đói, tôi mơ mình được ăn no”

Có ai đếm hết được tất thảy giấc mơ của bà? Từng mơ được làm cô giáo, mơ mang Bảo Hiểm, nước sạch đến với rộng rãi người dân,… bà đều đã làm được. Thậm chí ít ai biết rằng ngày bé nghèo đói, bà chỉ có ước mơ đơn giản rằng mình được ăn no.

'Nữ hoàng bảo hiểm' từng có cuộc sống cơ cực - Ảnh: NVCC

Bà chia sẻ “Từ giấc mơ đói nghèo muốn được ăn no, hôm nay tôi quay trở thành giúp đỡ nhiều người hiện thực giấc mơ ấy qua các chuyến hành trình thiện nguyện của mình, đó cũng là giấc mơ tôi thực hiện được”. Bên cạnh những giấc mơ đó, doanh nhân Đỗ Liên vẫn đã, đang và nỗ lực mỗi ngày để giúp thế hệ trẻ không phải trả giá nhiều như thế hệ bà từng trải. Bà nói thêm “Còn giấc mơ chưa thực hiện được có lẽ là giấc mơ mà tôi chưa biết”.

Trong “Liên và những giấc mơ”, thật thú vị khi chúng ta khám phá một cây đời doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên cũng giống như cây Bao báp. Một loại cây có thể tồn tại một cách mãnh liệt trong môi trường khắc nghiệt, như một bộ rễ kiên cường vươn lên hứng chịu gió mưa. Và bà Đỗ Thị Kim Liên – một nữ doanh nhân quyền lực của Việt Nam, một nhà nhà ngoại giao năng nổ dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ và đau thương, bà vẫn luôn mạnh mẽ bước về phía trước. Bởi bà tâm niệm rằng, sau những giọt nước mắt là những nụ cười.

Nữ doanh nhân cho rằng nếu chỉ dùng đôi tay để giành lấy vật chất, quyền lực rồi cũng sẽ đến lúc đôi tay mỏi mệt, không thể làm hơn được nữa. Còn yêu thương, càng nhiều thì càng thấy nhẹ nhàng, vì khi đó, có những đôi tay khác cùng chung sức.

Nếu kinh doanh không trong sạch, dù thành công, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc

Bà không định nghĩa được hạnh phúc vì nó là cả một quá trình và cảm xúc riêng tư, không có công thức chung cho tất cả. Tuy nhiên, với bà hạnh phúc đơn giản chỉ là một cảm giác mà bên trong không có những giận hờn lo toan, sợ hãi, dằn vặt, ray rứt,... Bà chiêm nghiệm: “Nếu kinh doanh không trong sạch, những cảm xúc tiêu cực đó vẫn đeo bám lấy bạn, dù thành công, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc”.

Shark Liên trong buổi ra mắt cuốn sách 'Liên và những giấc mơ' - Ảnh: NVCC

Bà khẳng định chưa bao giờ muốn phải đánh đổi bất cứ thứ gì mà bà đang có để thành công, thay vào đó, bà chỉ muốn làm ra thêm, bồi đắp thêm, đặc biệt là những giá trị cho các bạn trẻ. Bà hạnh phúc khi và chỉ khi mọi người xung quanh đều hạnh phúc, tiền bạc hay danh vọng không đánh đổi được.

Bà khuyên những ai đang phải đánh đổi thì nên soi xét lại bản thân. Vì nhiều người cho rằng đánh đổi là xứng đáng nhưng rõ ràng, hạnh phúc, tình cảm vốn là thứ vô giá, không có gì đánh đổi được. Khi được hỏi nếu không làm Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi thì bà sẽ làm gì thì bà trả lời: “Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ là một người tử tế làm việc tử tế!”. Tuy nhiên, ngoài làm Lãnh sự, hiện bà vẫn đảm nhiệm thêm nhiều vai trò, vị trí khác nhau trong xã hội.

Toàn bộ doanh thu từ “Liên và những giấc mơ” được hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn

Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được Bà Đỗ Thị Kim Liên dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, số tiền này được ưu tiên đồng hành cùng chương trình Cầu Nông Thôn - Tạp chí Nông thôn Việt; Xây điểm trường Đá Đen, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái; Trồng 5 héc-ta rừng cùng dự án VARS - Góp một cây để có rừng. Và đặc biệt, song song hành trình thiện nguyện của “Liên – Người được chọn”, “Liên và Những giấc mơ” sẽ tiếp tục đồng hành Xây nhà cho Mẹ - Vợ Liệt sĩ cùng Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.HCM và hỗ trợ học bổng cho các trường hợp Lá chưa lành trong Chương trình Cặp lá yêu thương.

Nối tiếp hành trình làm “bà đỡ” cho giới trẻ, Shark Liên quay lại ghế nóng Shark Tank mùa 4

Sau Shark Tank mùa 3, Bà cảm thấy người trẻ Việt có nhiều bạn thật sự rất tài giỏi. Điều đó trở thành động lực để bà làm nhiều điều hơn giúp đỡ các bạn trẻ, đúng vai trò “bà đỡ” mà Shark Liên luôn mong muốn. Bà chia sẻ: “Riêng về Startup, chưa cần các bạn đạt được thành tựu nào, chỉ cần các bạn xuất hiện và khiến cho tôi hoặc một trong các Shark khác cảm giác muốn đầu tư, là tôi tự hào rồi. Điều đó chứng minh, các bạn tài giỏi và có khả năng góp phần đưa Việt Nam phát triển”. “Cá mập” Đỗ Thị Kim Liên cũng nhá hàng sẽ quay lại ghế nóng Shark Tank Việt Nam mùa 4 để làm bệ đỡ cho những giấc mơ Việt.