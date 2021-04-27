Nathan Lee livestream tố Cao Thái Sơn 'lừa tình, lừa tiền, phá hoại hạnh phúc người khác, kết hôn giả...' nhưng 'ém' luôn bằng chứng

Trưa 27/4, Nathan Lee tuyên bố livestream "bóc phốt" ca sĩ Cao Thái Sơn kết hôn giả nhưng lại không đưa ra bằng chứng khiến CĐM như "ăn một cú lừa".

Không để dân tình kịp "nguội" trước chuỗi drama dồn dập những ngày qua, sáng ngày 27/4 Nathan Lee tiếp tục thông báo 11h sẽ livestream để "bóc phốt" Cao Thái Sơn. 11h trưa, Nathan Lee tiết lộ đang nắm trong tay rất nhiều bằng chứng của Cao Thái Sơn. Nathan Lee livestream trên trang cá nhân trưa 27/4 - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, trong suốt buổi livestream, nam ca sĩ chỉ cho rằng Cao Thái Sơn sử dụng nick ảo để bình luận khiếm nhã với mình, chứ không đưa ra bất cứ bằng chứng nào như anh "nhá hàng" trước đó. Nathan Lee tố: "Cao Thái Sơn, nếu em chửi người khác thì phải chửi có dấu câu và đừng sai chính tả nhé. Anh khẳng định anh không tạo chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, không biết phải em đang tạo nick ảo để chửi anh không. Nhưng chửi gì kì, chửi sai chính tả. Anh biết có nhiều người chơi với "xã hội đen" nhưng anh chơi với những người tử tế và cực kỳ tử tế thôi. Đừng tưởng có tiền mà "xã hội đen" nể mình. Em cứ thuê giang hồ đi, anh đã có bằng chứng hết rồi. Anh mất 1 cọng lông thôi là các bạn đi tù, vớ vẩn". Ngoài ra, Nathan Lee còn cho rằng chính Cao Thái Sơn là người "Tự nhận mình vai chính rồi gây sự với anh, anh chửi thẳng mặt thì doạ kiện anh. Cái này là cái nhục nhất nhè, đang đóng vai anh hùng bảo vệ mỹ nhân mà người ta nói có mấy câu mà xoá luôn status".

Hơn 4.000 người theo dõi Nathan Lee tung bằng chứng về Cao Thái Sơn - Ảnh - Cắt từ FBNV Giống mọi lần livestream trước, Nathan Lee tố Cao Thái Sơn "Em đi nhờ hết người này đến người khác để bôi nhọ danh dự, uy tín của anh, không biết em sống thế nào. Em là kẻ tiểu nhân, người ta đứng ra bảo vệ anh, em nhờ ai anh biết hết, em ngu! Bồ cũ của em, người mà em thuê giang hồ đánh đó, anh đã từng nói chuyện và chia sẻ với bạn ấy. Anh và bạn ấy chưa gặp nhau nhưng bạn ấy quý em hơn em, dù bạn từng yêu em. Em tự nhìn lại mình đi, con người giống cấu tạo của con người nhưng tính cách thì rất là ngộ nghĩnh". Đồng thời, Nathan Lee cũng cho rằng thời gian vừa qua anh khá phiền, gọi thẳng "bọn em" - Cao Thái Sơn là "thành phần xấu xa, cặn bã như bọn em". Dù vậy, 'ông hoàng thị phi' Nathan Lee cũng không quên kéo theo Ngọc Trinh vào buổi livestream - Ảnh: Internet Lần livestream này, Nathan Lee cũng không nhắc đến người đẹp Trà Vinh, anh khẳng định: "Về khẩu chiến với Ngọc Trinh, tôi không khẩu chiến với Ngọc Trinh, tôi chửi thẳng mặt quản lý của bạn ấy".

Giữa drama giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn - Ngọc Trinh "chưa hạ nhiệt", "Ông hoàng thị phi" Nathan Lee khẳng định giọng ca "Con đường mưa" không chỉ lừa tình, lừa tiền thậm chí đang kết hôn giả: "Em lừa tình, lừa tiền, phá hoại hạnh phúc người khác, cuộc đời sẽ cho em bài học, lấy hết tiền của người ta rồi khiến người ta tự tử luôn, khủng khiếp. Người đã khuất nên anh không muốn nói nhiều.... Em đang kết hôn giả đúng không? Anh biết em kết hôn với ai luôn. Anh nói ít như vậy, mong em tự hiểu, anh không muốn mất nhiều thời gian cho những nhân vật không xứng đáng. Anh thấy em đang coi livestream hả, chào mừng em đến với nhà của anh". Mặc dù chưa công bố bằng chứng, nhưng những gì mà Nathan Lee nói chắc chắn sẽ là điều khiến "cuộc chiến" giữa anh và Cao Thái Sơn chưa thể nào dừng lại. Dân tình được một phen trông ngóng nhưng "ăn một cú lừa" của Nathan Lee. Cao Thái Sơn bị Nathan Lee tố kết hôn giả - Ảnh: Internet Dù đưa ra nhiều thông tin, nhưng tới thời điểm này Nathan Lee vẫn chưa đưa ra bằng chứng nào cụ thể, có thể nói lần livesteam này dân tình được một phen "ăn một cú lừa". Hiện tại, sau khi khiến dân tình hoang mang với những thông tin trên, "ông hoàng thị phi" tiếp tục "tiết mục" giao lưu văn nghệ với fan.

Lùm xùm đấu tố với Nathan Lee, Cao Thái Sơn bất ngờ bị đào lại phốt cũ Cuộc khẩu chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn vẫn tiếp tục diễn ra với những màn đấu tố gay gắt. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại phốt cách đây 11 năm của nam ca sĩ dưới bài đăng của Nathan Lee.

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