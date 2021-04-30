Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh?

Sao Việt 30/04/2021 14:35

Không để dân tình phải đợi lâu, cuối cùng diễn Viên Anh Dũng chính thức công khai mối quan hệ yêu đương với chị đẹp Trương Ngọc Ánh.

Sau nhiều lần bị soi lộ "hint" hẹn hò cùng tình trẻ, sáng nay dân tình được một phen "rần rần" khi diễn viên Anh Dũng công khai nắm tay chị đẹp Trương Ngọc Ánh dạo biển trong kỳ nghỉ lễ. Không chỉ khiến dân tình đứng ngồi không yên, Anh Dũng còn "thả cẩu lương" với chị đẹp: "Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất". Khoảnh khắc cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc đủ khiến hội FA xuýt xoa.

Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh? - Ảnh 1
 Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh - Ảnh: FBNV

Nhìn chị đẹp Trương Ngọc Ánh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng, biểu cảm e ấp bên người tình trẻ đã chứng minh được cô đang hạnh phúc và viên mãn tới cỡ nào. 

Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh? - Ảnh 2
 Trương Ngọc Ánh - diễn viên Anh Dũng - Ảnh: FBNV

Động thái chính thức xác nhận chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh của tình trẻ Anh Dũng khiến người hâm mộ vô cùng ủng hộ. Chẳng thế mà, bạn bè, người thân "rần rần" vào chúc mừng cho cặp đôi "Chị ơi! Anh yêu em" mới, đang "hot" nhất Vbiz đây này.

Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh? - Ảnh 3
 Anh Dũng có mối quan hệ khá tốt với con gái của Trương Ngọc Ánh: Internet
Tình trẻ Anh Dũng công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh? - Ảnh 4
 Người thân, bạn bè liên tục chúc mừng cho cặp đôi "Chị ơi! Anh yêu em" - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết trước khi công khai chuyện tình cảm, diễn viên Anh Dũng cũng từng tham gia nhiều chuyến du lịch cùng bạn thân của chị đẹp Trương Ngọc Ánh và có mối quan hệ khá thân thiết với con gái của cô. 

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Từ khóa:   diễn viên Trương Ngọc Ánh Diễn viên Anh Dũng hẹn hò showbiz

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