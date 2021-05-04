Chồng cũ Lệ Quyên khoe ‘con dâu’ xinh như thiên thần, CĐM ngã ngửa khi biết danh tính ‘bà sui’

Nhan sắc “nàng dâu” xinh như thiên thần, Đức Huy không ngại dành lời khen ngợi.

Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Đức Huy – chồng cũ Lệ Quyên đã chia sẻ video con trai Anthony (còn gọi là bé Bo) cùng “con dâu” nhảy nhót vui nhộn cùng ảnh hai bạn trẻ sánh bước bên nhau đầy tình cảm. Trong bài đăng Đức Huy không ngần ngại dành lời khen: “Con dâu yêu quá”. Con trai cùng 'con dâu' Đức Huy vui vẻ nhảy nhót rất tình cảm Lại còn sánh bước bên nhau thế này cơ “Nàng dâu” nhà Đức Huy không ai khác chính là thiên thần làm “khuấy động” mạng xã hội mấy ngày qua bởi vẻ đẹp trong trẻo xinh xắn khiến bao người xuýt xoa – con gái hoa hậu Hà Kiều Anh.

Bé Viann thừa hưởng nhan sắc của mẹ hoa hậu, năm nay mới 5 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ dáng dấp của một mỹ nhân. Gương mặt khả ái, từng đường nét thanh tú của Viann như thiên thần, đầy trong trẻo và xinh xắn. Không chỉ được thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu, Viann còn cho thấy sự dạn dĩ trước ống kính máy ảnh. Cô bé rất biết cách tạo dáng, thể hiện mình một cách tự nhiên, đáng yêu. 'Con dâu' Đức Huy xinh như thiên thần Xinh thế này bảo sao 'bố chồng' không nôn rước dâu cho con trai Đức Huy và Hà Kiều Anh cũng không ngại gọi nhau là ông sui – bà sui công khai trên mạng xã hội. Trước đó, hoa hậu Hà Kiều Anh có tổ chức một buổi tiệc gia đình trong kì nghỉ lễ, có Đức Huy và con trai cùng tham gia, chồng cũ Lệ Quyên về còn khoe ảnh trên facebook kèm lời cảm ơn “bà sui” rất thân mật.

Kì nghỉ lễ vừa qua, hai bạn nhỏ cùng gia đình đi du lịch Hội An Để các con có không gian riêng, bố mẹ 'đành' phải ra ngoài ngồi Trong bữa tiệc sinh nhật mừng con trai Anthony 10 tuổi, hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann cũng đến tham dự và cùng chụp những tấm ảnh kỉ niệm đầy thân mật. Dưới bài đăng về ngày sinh nhật của Anthony, Hà Kiều Anh vui vẻ bình luận: “Sinh nhật con rể hoành tráng quá”. Đức Huy cũng không ngại đáp: “Thanks Mẹ Vợ nhá”. Coi bộ hai bố mẹ đã “nôn nao” lắm rồi. Bố mẹ hai bên có vẻ đang rất thèm dâu thèm rể Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của Anthony không thể thiếu 'vợ' và 'mẹ vợ' 'Con rể' Hà Kiều Anh cũng 'rất gì và này nọ' Trong khi mẹ Lệ Quyên đang hạnh phúc với “bạn mới”, bố Đức Huy vẫn chưa có ai, Đức Huy còn than thở con trai quấn quýt bố quá khiến bố khó có người yêu: "Đi du lịch cũng ôm Ba ngủ, về nhà cũng ôm Ba ngủ. Anh Bo bám đít kiểu này sao Ba có người yêu ta". Vậy mà Anthony đã “cả gan” đi trước bố một bước. Dân mạng gọi đây là “con hơn cha là nhà có phúc”. Anthony quấn quýt bố khiến bố khó có người yêu nhưng lại 'đi trước bố một bước' Cùng với sự tích cực “đẩy thuyền” của bố mẹ hai bên, cộng đồng mạng cũng vô cùng thích thú với cặp đôi nhí này, đúng “trai tài gái sắc”. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình' Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng bất ngờ về tấm ảnh hiếm hoi thuở bé của quý tử lúc 3 tuần tuổi, cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc trong bài đăng mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-le-quyen-khoe-con-dau-xinh-nhu-thien-than-cdm-nga-ngua-khi-biet-danh-tinh-ba-sui-403975.html