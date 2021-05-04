Chồng cũ Lệ Quyên khoe ‘con dâu’ xinh như thiên thần, CĐM ngã ngửa khi biết danh tính ‘bà sui’

Hậu trường 04/05/2021 13:49

Nhan sắc “nàng dâu” xinh như thiên thần, Đức Huy không ngại dành lời khen ngợi.

Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Đức Huy – chồng cũ Lệ Quyên đã chia sẻ video con trai Anthony (còn gọi là bé Bo) cùng “con dâu” nhảy nhót vui nhộn cùng ảnh hai bạn trẻ sánh bước bên nhau đầy tình cảm. Trong bài đăng Đức Huy không ngần ngại dành lời khen: “Con dâu yêu quá”.

duc huy 1
Con trai cùng 'con dâu' Đức Huy vui vẻ nhảy nhót rất tình cảm
duc huy 2
Lại còn sánh bước bên nhau thế này cơ

“Nàng dâu” nhà Đức Huy không ai khác chính là thiên thần làm “khuấy động” mạng xã hội mấy ngày qua bởi vẻ đẹp trong trẻo xinh xắn khiến bao người xuýt xoa – con gái hoa hậu Hà Kiều Anh.

Bé Viann thừa hưởng nhan sắc của mẹ hoa hậu, năm nay mới 5 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ dáng dấp của một mỹ nhân. Gương mặt khả ái, từng đường nét thanh tú của Viann như thiên thần, đầy trong trẻo và xinh xắn. Không chỉ được thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ Hoa hậu, Viann còn cho thấy sự dạn dĩ trước ống kính máy ảnh. Cô bé rất biết cách tạo dáng, thể hiện mình một cách tự nhiên, đáng yêu.

duc huy 3
'Con dâu' Đức Huy xinh như thiên thần
duc huy 4
Xinh thế này bảo sao 'bố chồng' không nôn rước dâu cho con trai 

Đức Huy và Hà Kiều Anh cũng không ngại gọi nhau là ông sui – bà sui công khai trên mạng xã hội. Trước đó, hoa hậu Hà Kiều Anh có tổ chức một buổi tiệc gia đình trong kì nghỉ lễ, có Đức Huy và con trai cùng tham gia, chồng cũ Lệ Quyên về còn khoe ảnh trên facebook kèm lời cảm ơn “bà sui” rất thân mật.

duc huy 5
Kì nghỉ lễ vừa qua, hai bạn nhỏ cùng gia đình đi du lịch Hội An
duc huy 6
Để các con có không gian riêng, bố mẹ 'đành' phải ra ngoài ngồi

Trong bữa tiệc sinh nhật mừng con trai Anthony 10 tuổi, hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái Viann cũng đến tham dự và cùng chụp những tấm ảnh kỉ niệm đầy thân mật. Dưới bài đăng về ngày sinh nhật của Anthony, Hà Kiều Anh vui vẻ bình luận: “Sinh nhật con rể hoành tráng quá”. Đức Huy cũng không ngại đáp: “Thanks Mẹ Vợ nhá”. Coi bộ hai bố mẹ đã “nôn nao” lắm rồi.

duc huy 7
Bố mẹ hai bên có vẻ đang rất thèm dâu thèm rể 
duc huy 8
Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của Anthony không thể thiếu 'vợ' và 'mẹ vợ'
duc huy 9
'Con rể' Hà Kiều Anh cũng 'rất gì và này nọ'

Trong khi mẹ Lệ Quyên đang hạnh phúc với “bạn mới”, bố Đức Huy vẫn chưa có ai, Đức Huy còn than thở con trai quấn quýt bố quá khiến bố khó có người yêu: "Đi du lịch cũng ôm Ba ngủ, về nhà cũng ôm Ba ngủ. Anh Bo bám đít kiểu này sao Ba có người yêu ta". Vậy mà Anthony đã “cả gan” đi trước bố một bước. Dân mạng gọi đây là “con hơn cha là nhà có phúc”.

duc huy 10
Anthony quấn quýt bố khiến bố khó có người yêu nhưng lại 'đi trước bố một bước'

Cùng với sự tích cực “đẩy thuyền” của bố mẹ hai bên, cộng đồng mạng cũng vô cùng thích thú với cặp đôi nhí này, đúng “trai tài gái sắc”.

Ảnh: FBNV

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh từ bé của quý tử, tiết lộ kỳ vọng đơn giản 'chỉ mong con trai mau lớn tâm tình cùng mình'

Lệ Quyên khiến cộng đồng mạng bất ngờ về tấm ảnh hiếm hoi thuở bé của quý tử lúc 3 tuần tuổi, cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc trong bài đăng mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   doanh nhân Đức Huy con gái hoa hậu Hà Kiều Anh con trai Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36