Lệ Quyên táo bạo diện áo xẻ ngực 'sâu hút' không nội y, Lâm Bảo Châu vội làm điều này để 'đánh dấu chủ quyền'

Hậu trường 10/05/2021 09:36

Ở tuổi 40, Lệ Quyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng nóng bỏng khi diện những trang phục "khoét sâu, hở bạo", khiến nhiều người hâm mộ ganh tị. Ấy thế mà, chả trách người tình Lâm Bảo Châu phải nhảy vào thả tim "lia lịa" để nhận chủ quyền.

Nếu ngày trước, khán giả đã quen mắt với hình tượng một Lệ Quyên kiêu sa, lộng lẫy với những bộ trang phục cổ điển. Thì hiện nay giọng ca "Ai khổ vì ai" lại thay đổi hình tượng, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh đời thường, hiện đại, trẻ trung ở tuổi 40.

Lệ Quyên táo bạo diện áo xẻ ngực 'sâu hút' không nội y, Lâm Bảo Châu vội làm điều này để 'đánh dấu chủ quyền' - Ảnh 1
Hiện tại giọng ca 'Ai khổ vì ai' đã thay đổi hình tượng, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh đời thường, hiện đại, trẻ trung ở tuổi 40 - Ảnh: IG

Gần đây, Lệ Quyên đã chia sẻ những bức ảnh dạo phố thường ngày của mình, nhưng điều khiến khán giả chú ý là làn da trắng cùng vóc dáng nóng bỏng của nữ ca sĩ không hề mất đi dù đã bước sang U40.

Trang phục ngày thường của Lệ Quyên khá đơn giản, cô khéo léo kết hợp giữa quần short ngắn sáng màu cùng áo ren body. Chiếc áo ren khá táo bạo với phần cổ được xẻ sâu giúp Lệ Quyên khoe trọn vòng 1 săn chắc của mình.

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Điều khiến khán giả chú ý là làn da trắng cùng vóc dáng nóng bỏng của nữ ca sĩ không hề mất đi dù đã bước sang U40 - Ảnh: IG
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Nếu tinh mắt, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra nữ thần tượng không diện nội y khi mặc chiếc áo ren ôm body này - Ảnh: IG

Nếu tinh mắt, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra nữ thần tượng không diện nội y khi mặc chiếc áo ren ôm body này. Tuy nhiên, Lệ Quyên đã rất khéo léo trong việc phối đồ, không hề để lộ khuyết điểm kém duyên nhưng lại vô cùng tinh tế khoe trọn thềm ngực săn chắc, tròn trịa.

Trước những bức ảnh quyến rũ của người yêu, Lâm Bảo Châu - tình trẻ của Lệ Quyên cũng nhanh chóng "nhảy vào" thả tim lia lịa. Nhiều cư dân mạng thích thú, cho rằng anh chàng đang sợ mất người yêu nên đã nhanh chóng vào đánh dấu chủ quyền. Lệ Quyên cũng trả lời bình luận của "tình trẻ" bằng những icon đáng yêu, vui nhộn.

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Trước những bức ảnh quyến rũ của người yêu, Lâm Bảo Châu - tình trẻ của Lệ Quyên cũng nhanh chóng 'nhảy vào' thả tim lia lịa - Ảnh: IG

Dù thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội nhưng cả hai lại không khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu mà lại nhận về rất nhiều lời khen. Bên dưới bài viết của Lệ Quyên, cư dân mạng đa phần đều khen ngợi vóc dáng và cách thể hiện tình cảm của cặp đôi này.

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn?

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn?

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi hình ảnh Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu sánh đôi diện trang phục áo dài truyền thống. Nhiều người đồn đoán liệu cặp đôi có phải đang chụp hình cưới, chuẩn bị về chung một nhà?

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Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên Lâm Bảo Châu Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu

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