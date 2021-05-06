Mới đây, "tình trẻ" của ông bầu Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa khi có những bức ảnh khoe trọn hình thể vàng ở tuổi 19. Không những thế, cô nàng đam mê phong cách "hở bạo" "đốt mắt" người xem.
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Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan (2002) nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Cô tích cực tham gia các show diễn thời trang, các buổi chụp ảnh... Điều khiến khán giả phải trầm trồ và xuýt xoa chính là thân hình chuẩn chỉnh dù chỉ mới 19 tuổi.
Cô nàng sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cm cùng chiều cao 1,72m vô cùng lý tưởng. Biết được lợi thế hình thể, Cẩm Đan thường xuyên diện váy dạ hội xẻ sâu, để lộ vòng 3 nảy nở của mình. Gần đây nhất là 2 bức ảnh cô nàng uốn éo, cố tình chụp ở góc thấp để lộ vòng 3 cùng vóc dáng nuột nà hơn người, khiến nhiều chị em phải ganh tị.
Ngoài vóc dáng đồng hồ cát, tình trẻ của chồng cũ Lệ Quyên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ đẹp quyến rũ, tươi trẻ. Cô nàng sở hữu đôi mắt to cùng gương mặt thanh thoát, nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, người đẹp gốc An Giang vẫn đủ sức thuyết phục người đối diện.
Phong cách đời thường của Cẩm Đan cũng rất được lòng người hâm mộ, đủ tiêu chí trẻ trung, năng động, đúng tuổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng với sắc vóc này Cẩm Đan có thể thành công vang dội trong con đường nghệ thuật đặc biệt là trong làng người mẫu.
Chuyện tình cảm giữa cô và ông bầu Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên cũng là cú "hint" khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào Cẩm Đan. Dù cả hai không ai lên tiếng về chuyện yêu đương, song dân mạng vẫn soi ra hàng loạt bằng chứng chứng minh Đức Huy và người đẹp 19 tuổi "hẹn hò" như check-in cùng một địa điểm khi đi du lịch, sánh bước bên nhau dự sự kiện,...