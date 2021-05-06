Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan (2002) nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý. Cô tích cực tham gia các show diễn thời trang, các buổi chụp ảnh... Điều khiến khán giả phải trầm trồ và xuýt xoa chính là thân hình chuẩn chỉnh dù chỉ mới 19 tuổi.

Khán giả phải trầm trồ và xuýt xoa với thân hình chuẩn chỉnh dù chỉ mới 19 tuổi của Cẩm Đan - Ảnh: FBNV

Cô nàng sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cm cùng chiều cao 1,72m - Ảnh: FBNV

Dù sinh năm 2002 nhưng Cẩm Đan yêu thích phong cách thời trang trước thành, quyến rũ - Ảnh: FBNV

Cô nàng sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cm cùng chiều cao 1,72m vô cùng lý tưởng. Biết được lợi thế hình thể, Cẩm Đan thường xuyên diện váy dạ hội xẻ sâu, để lộ vòng 3 nảy nở của mình. Gần đây nhất là 2 bức ảnh cô nàng uốn éo, cố tình chụp ở góc thấp để lộ vòng 3 cùng vóc dáng nuột nà hơn người, khiến nhiều chị em phải ganh tị.