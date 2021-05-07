Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn?

Hậu trường 07/05/2021 10:31

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi hình ảnh Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu sánh đôi diện trang phục áo dài truyền thống. Nhiều người đồn đoán liệu cặp đôi có phải đang chụp hình cưới, chuẩn bị về chung một nhà?

Sau khi ly hôn, chuyện tình cảm của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò với tình trẻ kém 11 tuổi, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn tay trong tay tại các sự kiện lớn, không còn dè dặt thể hiện tình cảm khi xuất hiện trước cánh truyền thông cũng như trên mạng xã hội. Tình trẻ của Lệ Quyên là người mẫu – diễn viên Lâm Bảo Châu, sinh năm 1993, cao 1,85m, có gương mặt điển trai và gu thời trang sành điệu.

Mới đây, qua hình ảnh của một nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, Lệ Quyên xuất hiện bên tình trẻ trong trang phục áo dài đôi truyền thống. Điều này khiến cư dân mạng đồn đoán cặp đôi đang chụp hình cưới và chuẩn bị về chung một nhà. 

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 1
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu xuất hiện cùng NTK Khánh Shyna trong một cảnh hậu trường chụp ảnh - Ảnh: FB
Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 2
Cận cảnh Lệ Quyên trong hậu trường buổi hậu trường - Ảnh: FB 

Trong bức hình, cặp đôi đứng trước bối cảnh tại lăng Khải Định, Huế. Một số ý kiến cho rằng, trang phục cặp đôi diện giống như đang chuẩn bị cho bộ ảnh cưới áo dài theo phong cách truyền thống. Trong khi đó, số khác lại nghĩ rằng, những hình ảnh này chỉ nằm trong một dự án chụp ảnh mẫu thời trang của thương hiệu, hoặc một phút ngẫu hứng của cặp đôi.  

Bằng chứng là cách đây vài hôm, Lệ Quyên liên tục đăng tải hình ảnh cô "diện" áo dài truyền thống, khoe nhan sắc đỉnh cao tuổi 40. 

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 3

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 4
Những tấm hình trong trang phục áo dài truyền thống mới đây của 'nữ hoàng phòng trà' - Ảnh: FB 

 

 

Trước đó, vào ngày vía Thần tài (mồng 10 Tết), khoảnh khắc Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu cùng nhau đứng trong một cửa hàng vàng bạc đã khiến dư luận từng đồn đoán cặp đôi đang mua nhẫn cưới. Tuy nhiên, dường như cặp đôi chỉ đang mua vàng may mắn trong ngày vía Thần tài đầu năm.

 

Rò rỉ ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chụp ảnh áo dài cưới, cặp đôi chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 5
Hình ảnh mua vàng đầu năm dấy lên tin đồn cặp đôi mua nhẫn cưới

Được biết, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ kém tuổi cùng con trai. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, diện đồ đôi và thể hiện tình cảm ngọt ngào bên nhau. 

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