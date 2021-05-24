Nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ số tiền cố nghệ sĩ Chí Tài ủng hộ từ thiện, hứa sẽ thực hiện đúng di nguyện người đã khuất

Sao Việt 24/05/2021 11:17

Bên cạnh vụ lùm xùm về 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung, nam danh hài Hoài Linh cũng đã thông báo thêm việc cố nghệ sĩ Chí Tài đã nhờ anh thực hiện di nguyện từ thiện với số tiền không hề nhỏ.

Liên quan đến vụ lùm xùm nam nghệ sĩ Hoài Linh với số tiền 13 tỷ đồng ủng hộ Miền Trung, mới đây, theo Người Lao Động, Hoài Linh đã chính thức gửi một đoạn clip đến một số cơn quan báo chí để lên tiếng về vụ việc. Theo đó, danh hài cho biết số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập.

Giải thích về sự chậm trễ này, Hoài Linh cho biết, Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát sự việc tiếp tục dời.

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Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Hoài Linh cũng gửi lời cảm ơn tới tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch. 

Đặc biệt hơn, nam danh hài cũng khẳng định, khoản tiền phúng điếu, vòng hoa trong tang lễ NS Chí Tài đã được tách ra, minh bạch với tiền các mạnh thường quân cả nước đóng góp để cứ trợ miền Trung. 

Số tiền 83.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài nhờ thực hiện di nguyện làm từ thiện, anh sẽ thực hiện theo đúng lời ủy nhiệm của nghệ sĩ Chí Thiện (anh ruột Chí Tài) và chị Phương Loan (vợ nghệ sĩ Chí Tài).

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Danh hài Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài là cặp bài trùng nổi tiếng của giới showbiz trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, khi Miền Trung đang có bão lũ, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã lên trang cá nhân kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào thiên tai. Số tiền này sau đó đã được chính nam nghệ sĩ công khai trên trang cá nhân với con số hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau đó, nhiều người đặc biệt là các mạnh thường quân đã ủng hộ không thấy nam danh hài chia sẻ thêm thông tin gì về việc chuyển tiền hay đi cứu trợ. Hiện, sự việc vận khiến dư luận xôn xao.

Nóng: Danh hài Hoài Linh chính thức lên tiếng về 'tung tích' số tiền 13 tỷ ủng hộ đồng bào Miền Trung

Nóng: Danh hài Hoài Linh chính thức lên tiếng về 'tung tích' số tiền 13 tỷ ủng hộ đồng bào Miền Trung

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã gửi một đoạn clip đến các cơ quan báo chí thông tin về tình hình số tiền 13 tỷ đồng mà anh kêu gọi người dân ủng hộ Miền Trung bão lũ.

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Từ khóa:   Hoài Linh và Chí Tài Hoài Linh làm từ thiện 13 tỷ

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