'Hoa hậu làng hài 100 tỷ': Từ diễn viên tấu hài đến nhà sản xuất ‘lừng danh’, ‘mẹ đẻ’ của nhiều phim điện ảnh đình đám

Nhắc đến diễn viên hài Thu Trang thì thật không ngoa khi mọi khán giả đều phải công nhận cô "gừng càng già càng cay" về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Bắt đầu sự nghiệp với những vai hài kịch nhỏ, nhờ nét diễn duyên dáng cùng khả năng hóa thân đa dạng, Thu Trang được mời tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình... từ đó cô gây được tiếng vang trong sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại cô dần "gác" lại việc diễn hài, kịch mà tập trung vào việc sản xuất và đóng phim điện ảnh. Năm 2020 có thể nói là một năm thành công trong lĩnh vực này của Thu Trang. Trên màn ảnh rộng, cô gây dấu ấn với 2 bộ phim đình đám: "Tiệc Trăng Máu" và "Chị Mười Ba".

Về sản xuất, Thu Trang là một nhà sản xuất phim cực mát tay, với phim "Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử" cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng, "làm mưa gió" tại các phòng vé lớn nhỏ. Được biết sắp tới, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật sẽ thực hiện bộ phim điện ảnh Dân Chơi Không Sợ Con Rơi với những bối cảnh đặc trưng của tỉnh An Giang. Bộ phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2021 này tại các rạp trên toàn quốc. Doanh thu 'Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử' cán mốc hơn 100 tỷ đồng, đã giúp sự nghiệp của Thu Trang có thêm bước tiến mới - Ảnh: FBNV Cô thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện - Ảnh: FBNV Không chỉ sự nghiệp "lên hương", nhan sắc hiện tại ở tuổi 37 của Thu Trang cũng được xem là "thăng hạng" vượt bậc, cô có một sự lột xác ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn gu thời trang. Qua rồi cái thời đen nhẻm gầy trơ xương, cùng lối trang điểm "già nua", Thu Trang của hiện tại vô cùng sexy nóng bỏng, đôi lúc lại hóa thân thành "soái tỷ" trong những bộ trang phục mạnh mẽ cá tính, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Không chỉ sự nghiệp 'lên hương', nhan sắc ở tuổi 37 của Thu Trang cũng được xem là 'thăng hạng' vượt bậc - Ảnh: FBNV Qua rồi cái thời đen nhẻm gầy trơ xương cùng lối trang điểm 'già nua', Thu Trang của hiện tại vô cùng sexy nóng bỏng - Ảnh: FBNV Những bộ suit cá tính thể hiện nữ quyền hay cả những thiết kế gợi cảm khoe trọn vòng 1 quyến rũ rất được Thu Trang ưu ái - Ảnh: FBNV Cô ưu ái những thiết kế tôn dáng hơn là diện đồ thoải mái như trước - Ảnh: FBNV Về cuộc sống gia đình, ở thời điểm hiện tại nữ diễn viên cùng chồng có cho riêng mình một tổ ấm 3 người vô cùng hạnh phúc. Cậu bé Andy - con trai Thu Trang - Tiến Luật hiện tại đã tròn 7 tuổi, cậu bé cũng được cộng động mạng hết lời khen ngợi vì vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao lý tưởng khi chỉ mới vào tiểu học. Lần gần đây nhất, cả gia đình Thu Trang cùng nhau tham gia một show truyền hình thực tế, ở chương trình này cậu nhóc Andy lại gây ấn tượng với khán giả bởi sự thông minh, lễ phép và vô cùng hiểu chuyện. Gia đình Thu Trang - Tiến Luật trong một show truyền hình thực tế - Ảnh: FBNV Cậu bé Andy sở hữu chiều cao lý tưởng gần bằng mẹ khi chỉ mới 7 tuổi - Ảnh: FBNV "Andy rất ngoan, lúc nào cũng hiểu cho công việc của bố mẹ. Nhiều lúc con cũng hối chúng tôi sinh thêm em bé. Vợ chồng tôi cũng muốn vậy, nhưng đang phải dồn hết thời gian, công sức cho sự nghiệp" - Bà xã Tiến Luật chia sẻ. Đã qua rồi những ngày tháng cực khổ, chật vật cho sự nghiệp. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại diễn viên hài Thu Trang đang có tất cả trong tay từ sự nghiệp đến hạnh phúc gia đình, được ông xã yêu thương, chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn, lễ phép. Mặc dù vậy, Thu Trang cũng cho biết, sắp tới cô sẽ nỗ lực nhiều hơn trong nghệ thuật để cống hiến hết mình và cũng để xây dựng được hình ảnh trong lòng khán giả cả nước.

Sao Việt 9/4: 'Nghi vấn' Văn Mai Hương có ý định thả thính ông xã Thu Trang Trong khi vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật mặn nồng "thả thính" nhau trên mạng xã hội thì Văn Mai Hương lại bị fan đặt nghi vấn đang "thả thính" đại ca Đường Băng. Hãy cùng xem sao Việt đã làm gì trong 24h qua nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-lang-hai-100-ty-tu-dien-vien-tau-hai-den-nha-san-xuat-lung-danh-me-de-cua-nhieu-phim-dien-anh-dinh-dam-405927.html