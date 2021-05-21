'Nổi' lên từ ồn ào ly hôn với chồng, vợ cũ Hoàng Anh phất lên ‘như diều gặp gió’, được nhiều hơn mất

Sao Việt 21/05/2021 06:17

Sau màn ly hôn đấu tố nhau ồn ào, Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh bất ngờ nổi tiếng, "phất lên" làm MC tại một chương trình mua sắm trực tuyến và chuyển hướng kinh doanh online.

Sau nhiều ồn ào lời qua tiếng lại đối chất giữa hai bên, hiện tại, diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như đã không còn nhắc đến nhau trên mạng xã hội mà thay vào đó là tập trung bắt đầu lại cuộc sống riêng của mình.

Vợ cũ Hoàng Anh tập trung chăm sóc con vì bé còn khá nhỏ, cuộc sống của 2 mẹ con bước sang một trang mới khi Quỳnh Như cho biết cô nghỉ làm ở tiệm nail, thử sức với hai cơ hội mới là bán hàng online và đến đài truyền hình quay chương trình mua sắm trực tuyến. 

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Quỳnh Như thử sức với công việc mới làm MC tại đài truyền hình - Ảnh: FBNV 

Chia sẻ về tình hình công việc của mình, Quỳnh Như cho hay:

"Đây đều là những công việc linh hoạt về thời gian nên tôi vẫn đảm bảo việc chăm con và quán xuyến gia đình. Có công việc mới thú vị lại thu nhập tốt hơn, tôi thấy vui vẻ, tràn đầy hy vọng về tương lai phía trước."

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Quỳnh Như hạnh phúc bên con gái sau khi ly hôn chồng - Ảnh: FBNV

Từ một người vô danh, vợ cũ Hoàng Anh bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng với hơn 100 nghìn người theo dõi và nhiều cơ hội kiếm tiền cũng lần lượt đến với cô. Cô cũng chia sẻ: "Tôi không cố ý tạo scandal để trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ vô tình nổi tiếng qua những lùm xùm với chồng cũ. Trước đây, tôi khoe ảnh hay chia sẻ gì trên Facebook cũng không được chú ý nhưng hiện tại mỗi bài đăng của tôi không dưới 1.000 lượt thích. May mắn là sau đó, nó cũng đưa đẩy đến cho tôi những cơ hội công việc để tôi có thể kiếm tiền nuôi con."

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Thay đổi từ ngoại hình đến chất lượng cuộc sống, vợ cũ Hoàng Anh hài lòng với hiện tại - Ảnh: FBNV

Về phía diễn viên Hoàng Anh sau vụ ly hôn, anh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh hằng ngày nhưng đáng chú ý đều được chụp cùng "người yêu tin đồn" - Thắm Bebe. Dù cả 2 nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, nhưng những hình ảnh diễn viên Hoàng Anh chia sẻ vẫn gây ra nhiều nghi vấn.

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Diễn viên Hoàng Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh bên 'người yêu tin đồn' - Ảnh: FBNV

Vợ cũ Hoàng Anh cho biết từ sau vụ ly hôn, nam diễn viên không liên lạc hay về thăm con trong suốt thời gian ấy, cũng không gửi tiền trợ cấp. Hiện tại, Quỳnh Như vẫn đợi những phán quyết từ tòa án. 

Hoàng Anh chia sẻ quan điểm hôn nhân gây sốc, vợ cũ Quỳnh Như liền đăng bài ẩn ý: 'Biết vậy thì im lặng luôn đi'

Hoàng Anh chia sẻ quan điểm hôn nhân gây sốc, vợ cũ Quỳnh Như liền đăng bài ẩn ý: 'Biết vậy thì im lặng luôn đi'

Sau bài đăng của nam diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Như gây chú ý khi chia sẻ trạng thái được cho là ẩn ý đáp trả lại chồng cũ.

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