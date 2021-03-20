Hoàng Anh chia sẻ quan điểm hôn nhân gây sốc, vợ cũ Quỳnh Như liền đăng bài ẩn ý: 'Biết vậy thì im lặng luôn đi'

Sau bài đăng của nam diễn viên Hoàng Anh, Quỳnh Như gây chú ý khi chia sẻ trạng thái được cho là ẩn ý đáp trả lại chồng cũ.

Những ồn ào xoay quanh Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như hậu ly hôn dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hoàng Anh và vợ cũ thuở còn mặn nồng - Ảnh: FB

Vừa qua, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải dòng trạng thái ví hôn nhân như nhà vệ sinh. Cụ thể, Hoàng Anh viết: "Hôn nhân giống như cái nhà vệ sinh. Người bên ngoài xếp hàng để được vào. Người bên trong chỉ muốn bước ra nhanh và liền. Phải vậy không?".

Quan điểm về hôn nhân của Hoàng Anh nhanh chóng gây tranh cãi, không ít người cho rằng câu nói này là khá kém duyên và khiến hình tượng của anh trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ. Trước áp lực dư luận, nam diễn viên đã xóa bài đăng.

Sau lùm xùm của chồng cũ, Quỳnh Như bất ngờ có động thái cực gay gắt trên trang Facebook cá nhân: "Biết vậy thì im lặng luôn đi. Bởi vậy, mở miệng ra càng nói càng ngu". Đáng chú ý, ngay dưới chia sẻ của Quỳnh Như, mẹ ruột của cô còn tỏ vẻ đồng tình: "Im lặng là vàng".

Bài đăng của Quỳnh Như - Ảnh: FB

Bình luận của mẹ ruột Quỳnh Như - Ảnh: FB

Nhiều khán giả cho rằng cô nàng đang ám chỉ đến câu nói của Hoàng Anh. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tỏ ý bênh vực và khẳng định Quỳnh Như chỉ nói vu vơ.

Quỳnh Như lên tiếng đính chính - Ảnh: FB

Ngay sau đó, để trấn an cư dân mạng, Quỳnh Như giải thích: "Cả nhà ơi! Như chỉ thấy mắc cười một chút thôi... Cả nhà đừng liên tưởng tới những việc và những người ở đâu. Cuộc sống của Như có những điều thú vị hơn mà cả nhà! Và cũng có những việc bực bội trong cuộc sống. Đừng có nghĩ em cà khịa ai đó rồi dư luận lại nói em luyến tiếc mà tội cho cái thân em".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-anh-chia-se-quan-diem-hon-nhan-gay-soc-vo-cu-quynh-nhu-lien-dang-bai-an-y-biet-vay-thi-im-lang-luon-di-399297.html