Đàm Thu Trang chăm quá ‘mát tay’, Cường Đô La ngày càng điển trai phong độ, cứ nhìn bộ ảnh mới này là thấy

Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh mới và khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Trong khi cựu người mẫu Đàm Thu Trang tự tin khoe vóc dáng thon gọn sau sinh với mẫu váy bó sát thì doanh nhân phố núi lại cực bảnh bao trong bộ suit lịch lãm.

Theo đó, Cường Đô La được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc hậu kết hôn nhờ bà xã chăm tốt. Cụ thể, đại gia phố núi “có da có thịt” hơn trước, phong cách thời trang cũng được nâng tầm lên khá nhiều.

Hình ảnh quá khứ của Cường Đô La - Ảnh: FB

Sau khi nhóc tì Suchin chào đời, Cường Đô La dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thậm chí, khoảng thời gian bà xã mang bầu tiểu công chúa, anh còn quyết định rời xa hội siêu xe gắn bó hơn chục năm để toàn tâm làm ông bố bỉm sữa.

Cường Đô La dành nhiều thời gian cho bà xã...

...và con gái - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc Cường Đô La dẫn bà xã đi mua sắm, cùng nhau đạp xe tản bộ, ăn hàng quán ven đường hay vui đùa với con gái Suchin. Có thể nói, cuộc hôn nhân của vợ chồng Đàm Thu Trang khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.