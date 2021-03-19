Quản lý lên tiếng chuyện bố mẹ Mai Phương phải chầu chực thăm cháu, tiết lộ phản ứng của Lavie khi gặp ông bà ngoại

Hậu trường 19/03/2021 20:55

Quản lý cũ của Mai Phương bất ngờ thu hút sự chú ý khi lên tiếng chia sẻ về câu chuyện liên quan đến bố mẹ cố diễn viên “Cổng mặt trời” và bé Lavie.

Cách đây không lâu, bố mẹ Mai Phương cho biết từ khi con gái qua đời, ông bà phải chầu chực, nhờ bố mẹ Phùng Ngọc Huy báo tin mỗi khi muốn sang thăm cháu gái. Hiện tại, bé Lavie - con gái Mai Phương đang ở với hai bảo mẫu.

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Bé Lavie đang được ông bà nội và 2 cô bảo mẫu chăm sóc - Ảnh: FB
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Bố mẹ Mai Phương cho biết mỗi lần gặp cháu đều rất khó khăn - Ảnh: FB

Trước thông tin này, Minh Nhựt - quản lý cũ của cố diễn viên Mai Phương đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó, anh cho biết suốt khoảng thời gian qua, mỗi lần ông bà ngoại đến thăm, Lavie đều sợ hãi, khuôn mặt lo lắng và luôn chạy trốn mỗi lần gặp mặt.

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Bài đăng của quản lý cũ Mai Phương - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Minh Nhựt cho biết ông bà ngoại đến thăm Lavie chưa một lần nào cho cháu quà, sữa hay bánh kẹo và cũng không có chuyện cấm cản bố mẹ Mai Phương thăm cháu: “Không ai có thể có đủ tư cách cũng như quyền không cho ngoại gặp cháu, chẳng qua trước khi chia sẻ điều gì đó thì nên cân nhắc lại bản thân mình rồi hãy chia sẻ trước xã hội, nếu sống như bao ông bà ngoại trong cuộc sống này thì không còn gì để bàn cãi ở đây, sống làm sao đến khi cháu ngoại gặp mà cái cảm giác không được an toàn, con cứ bảo chạy trốn coi chừng ngoại bắt thì như thế nào nhỉ”.

Cuối bài đăng, nam quản lý mong rằng Lavie sẽ có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

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Mai Phương và quản lý Minh Nhựt - Ảnh: FB

Lúc Mai Phương còn sống, Minh Nhựt luôn là người đồng hành cùng cô trong công việc lẫn cuộc sống. Anh cũng thường xuyên đến nhà bảo mẫu để thăm bé Lavie.

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