Dạo phố shopping ‘sương sương’, Hà Tăng che khẩu trang kín mít vẫn thần thái ngút trời nhưng lại vô tình lộ khuyết điểm này

Hậu trường 19/03/2021 11:51

Khoảnh khắc mới nhất của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Từ sau khi làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi làng giải trí và tập trung cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, sức hút của nàng “ngọc nữ” không hề giảm nhiệt. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của Hà Tăng luôn nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

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Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ 2 con - Ảnh: IG

Mới đây, bà xã Louis Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe ảnh dạo phố mua sắm “sương sương” tại một trung tâm thương mại trên trang cá nhân. Qua khoảnh khắc chia sẻ, Hà Tăng diện đồ đơn giản nhưng sang trọng. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng thần thái phu nhân quyền lực vẫn ngút ngàn.

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Khoảnh khắc mới nhất của nàng 'ngọc nữ' - Ảnh: IG

Tuy nhiên, lần này nàng “Út Nhỏ” lại bị cư dân mạng soi ra khuyết điểm hình thể. Cụ thể, Hà Tăng để lộ cánh tay gầy trơ xương, quá khẳng khiu hậu giảm cân khiến cô trở nên thiếu sức sống hơn hẳn. Chính phần cổ tay bé xíu, nhìn như da bọc xương này đã làm Hà Tăng kém thu hút hơn khi mặc những trang phục gợi cảm.

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Trước đó, Hà Tăng cũng từng bị chê bai vì vóc dáng quá gầy gò - Ảnh: IG
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Nhã Phương cũng mắc khuyết điểm tương tự - Ảnh: FB

Theo đó, đây cũng là khuyết điểm của nữ diễn viên Nhã Phương. Bà xã Trường Giang liên tục bị người hâm mộ nhắc nhở việc ăn uống, tẩm bổ để trông đầy đặn hơn.

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Từ khóa:   Hà Tăng nhan sắc Tăng Thanh Hà Nhã Phương

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