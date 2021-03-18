Xúc động khoảnh khắc con gái Mai Phương đến chùa thắp nhang cho mẹ nhân ngày giỗ đầu

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trương Bảo Như gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương . Được biết, nhân ngày giỗ đầu của người bạn thân, Bảo Như đã đưa Lavie đến chùa thắp nhang cho mẹ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FB

Con gái Mai Phương hiện đang sống cùng ông bà nội - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Một ngày kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi ôn lại những chuyện đã xảy ra. Tất cả chỉ như mới hôm qua mà thôi, niềm nhớ thương còn đó pha lẫn tiếc nuối. Rồi lại lắc đầu và cười với những gì đã trải qua. Đôi lúc chính chúng tôi còn không tin đó là sự thật.

Nhưng chung quy lại mọi thứ như đã được số phận an bài và như chính mong ước của nó. Thắp nén nhang với duy nhất 1 câu khấn nguyện: ‘Xin hãy phù hộ cho con bé được bình an 1 đời’. Tôi biết điều ước nghe đơn giản nhưng để có được không phải dễ dàng gì. Nhưng tôi tin ở nơi xa, nó sẽ cho chúng tôi thêm sức mạnh để đồng hành cùng con bé trên hành trình làm người đầy gian nan này”.