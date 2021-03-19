Thương Tín và vợ kém 32 tuổi: Từ sự cố ngoài ý muốn đến bước ngoặt cuộc đời

Hậu trường 19/03/2021 10:22

Kim Chi - vợ 4 kém 32 tuổi của Thương Tín là người yêu của bạn thân nam tài tử. Trước khi về chung một nhà, cô từng bị Thương Tín chối bỏ.

Thương Tín từng là nam tài tử nổi tiếng một thời được nhiều người săn đón. Những năm 80-90, ông được mệnh danh là "át chủ bài" của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam. Thời trai trẻ, ông vô cùng phong lưu, đào hoa. Trong cuốn hồi ký “Thương Tín - Một đời giông bão”, ông gây sốc khi tiết lộ từng sống chung với 12 người phụ nữ.

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Thương Tín thời trẻ có lịch sử tình trường dài dằng dặc - Ảnh: Internet

Ngoài 4 người vợ chính thức, nam tài tử sinh năm 1956 còn có nhiều mối tình với những mỹ nhân có tiếng. Tuy nhiên, ông chỉ có 1 cậu con trai độc nhất là Bùi Thanh Tùng.

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Thương Tín và con trai - Ảnh: FB

Kim Chi - người vợ hiện tại của Thương Tín kém ông 32 tuổi và thực chất là người yêu của bạn thân nam diễn viên. Khi bạn thân đột ngột qua đời, ông thường xuyên thăm hỏi, động viên Kim Chi và rồi cả hai có con ngoài ý muốn.

Ban đầu, Thương Tín không muốn nhận con vì không yêu Kim Chi và cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của người phụ nữ kém cả tuổi con trai mình. Song cô vẫn quyết tâm giữ cái thai trong bụng và lúc sắp sinh thì được Thương Tín đón nhận.

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Thương Tín bên người vợ thứ 4 và con gái - Ảnh: FB

Vì kinh tế khó khăn nên vợ con Thương Tín sống ở quê nhà Phan Rang còn ông lên TP.HCM để duy trì công việc đóng phim.

Chia sẻ về chuyện tình của bố và người vợ thứ 4, Bùi Thanh Tùng cho biết việc Thương Tín gắn bó với Kim Chi chính là bước ngoặt cuộc đời ông. Anh cũng mừng cho bố vì có người bên cạnh lúc tuổi già.

Hiện tại, Kim Chi đang sống cùng Thương Tín tại một phòng trọ nhỏ ở TP.HCM để tiện chăm sóc ông xã sau đột quỵ.

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