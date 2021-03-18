Đàm Thu Trang hào hứng khoe ảnh tóc mới của con gái Suchin lên mạng xã hội và nhận về “cơn mưa” lời khen từ công chúng.
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Sau khoảng thời gian giấu giếm, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang dần thoải mái hơn khi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu của ái nữ lên mạng xã hội.
Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Đàm Thu Trang hào hứng chia sẻ ảnh chính diện của bé Suchin đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Ước mơ của mẹ hồi em Nhõi còn trong bụng là có thể để kiểu tóc này cho em Nhõi... Cảm ơn em đã thỏa ước mơ của mẹ. Yêu em vô cùng”.
Qua khoảnh khắc đăng tải, con gái Cường Đô La siêu đáng yêu trong kiểu tóc “ước mơ” của mẹ Đàm Thu Trang. Dù mới chỉ 6 tháng tuổi nhưng có thể thấy bé Suchin khá cứng cáp. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng không tránh khỏi kiếp “đẻ thuê” khi cư dân mạng thi nhau khen bé Suchin giống bố.
Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại “cơn mưa” lời khen dành cho công chúa nhỏ nhà doanh nhân phố núi: “Dễ thương quá chị ơi”, “Giống bố Cường quá”, “Bố mẹ đẹp nên con cũng quá đẹp. Nhìn bé yêu quá”, “Giống y chang ba Cường luôn mẹ Trang ơi”, “Giống bố y tạc luôn”, “Em xinh quá”…