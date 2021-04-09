Sao Việt 9/4: 'Nghi vấn' Văn Mai Hương có ý định thả thính ông xã Thu Trang

Trong khi vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật mặn nồng "thả thính" nhau trên mạng xã hội thì Văn Mai Hương lại bị fan đặt nghi vấn đang "thả thính" đại ca Đường Băng. Hãy cùng xem sao Việt đã làm gì trong 24h qua nhé!

Mới thả thính cách đây không lâu, người đẹp không tuổi Lý Nhã Kỳ lại đăng tải hình ảnh đẹp 'ngỡ ngàng' khiến fan lo lắng, đứng ngồi không yên để tìm 'ông xã' cho thần tượng Chị Mười Ba đăng ảnh với anh Đường Băng kèm trạng thái: 'Sản phẩm này không phải là thuốc, nhưng có tác dụng mang đến niềm vui'. Fan của cặp đôi bình luận nhắc nhở Tiến Luật cẩn thận vì khi con gái nói lời 'mật ngọt' thì sắp có 'biến' xảy ra 'Đớp thính' từ chị 13, anh Đường Băng đáp trả bằng ảnh mặc đồ đôi, tạo dáng nhí nhảnh. Đồng thời còn tranh thủ 'gài kèo' đi chơi với chị đẹp Chỉ ít giờ sau đó, Văn Mai Hương cũng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng loạt hình ảnh xinh đẹp cũng kèm dòng caption gần tương tự. Cư dân mạng hài hước trêu rằng: 'Liệu có phải nữ ca sĩ Cầu hôn cũng muốn thả thính anh Đường Băng của chị Mười Ba luôn hay không?' Bữa tiệc sinh nhật 'chuyện cổ tích giữa đời thường' của nhà Di Băng - em gái kết nghĩa của ca sĩ Lý Hải - xa hoa, lộng lẫy tựa cung điện hoàng gia. Cô con gái Bing Bing được bố mẹ cưng chiều hết nấc khi mặc váy công chúa đón tuổi mới giữa không gian ngập tràn sắc hồng Diễm My 9x tươi tắn bên trai trẻ Quốc Anh trong hậu trường bộ phim đang hợp tác cùng nhau. Cách nhau gần chục tuổi nhưng nữ diễn viên được nhận xét là 'hack tuổi' thành công khi không thấy bất kì khoảng cách tuổi tác nào giữa hai người 'Ông hoàng check in' Vũ Khắc Tiệp khoe ảnh đi công tác Hà Nội cùng gà cưng. Bên cạnh những bình luận khen hai người có tướng phu thê thì một số bình luận hài hước khuyên ông bầu nhớ khai báo y tế đầy đủ 'Mẹ một con' Trương Quỳnh Anh tự makeup đi làm, khoe khéo nhan sắc tự nhiên, không mascara mà vẫn đẹp rạng ngời ở tuổi 32 Ảnh: FB Cắt bỏ ngực vì tình yêu, cuộc sống của cặp đôi Miko - Kenji giờ ra sao? Từng gặp nhiều rào cản trong chuyện tình cảm từ khi công khai bạn trai chuyển giới, hiện tại, sau nhiều sóng gió thị phi, Miko Lan Trinh đang có một cuộc sống ngọt ngào bên Kenji. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-9-4-nghi-van-van-mai-huong-co-y-dinh-tha-thinh-ong-xa-thu-trang-401482.html Theo Thanh Thủy | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-9-4-nghi-van-van-mai-huong-co-y-dinh-tha-thinh-ong-xa-thu-trang-401482.html