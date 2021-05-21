Võ Thành Tâm phải 'rửa bát, rửa ly' kiếm sống tại Mỹ trước màn ‘tái xuất’ đầy ấn tượng trong 'Lật mặt 48h'

"Năm 2016, sau khi quay xong một bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, tôi thất nghiệp gần 6 tháng, không có ai mời đi phim. Tôi cảm thấy hoang mang và nghĩ rằng mình phải tìm một hướng đi mới để trụ vững cuộc sống, giữ kinh tế ổn định.

Mười mấy năm "phong ba" với nghề diễn viên, góp mặt trong nhiều vai lớn nhỏ của điện ảnh và truyền hình. Đến năm 2016, diễn viên Võ Thành Tâm cho biết sự nghiệp của anh bị "khựng" lại, trong 6 tháng liền, anh không nhận được một lời mời tham gia phim nào. Lúc đó, trong tâm thế "hoang mang", anh quyết định sang Mỹ cùng gia đình vì cảm thấy cần có một công việc ổn định kinh tế hơn:

Và đó cũng là thời điểm tôi nghĩ mình cần thực hiện lời hứa với gia đình nên đã theo gia đình sang Mỹ và kiếm sống."

Ai làm diễn viên cũng đều hiểu rằng mình không thể có được một công việc cố định, phải có từng thời điểm. Bởi vậy nên ai cũng tích lũy vốn cho mình để có được một khoản chi tiêu trong những lúc thất nghiệp, không ai mời phim và tôi cũng vậy. Tôi cũng tích lũy được một khoản để trang trải cuộc sống.

Diễn viên Võ Thành Tâm được biết đến qua nhiều vai diễn trong: '2 trong 1, Những đứa con trong thành phố, Tuyết nhiệt đới' - Ảnh: FBNV

Những tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn khi sang Mỹ song nam diễn viên phải làm những việc không phải sở trường của mình. Vì mưu sinh, một thời gian, anh phải đi rửa chén bát thuê trong nhà hàng để kiếm sống, người ta bắt rửa chén thì rửa chén, bắt rửa ly thì rửa ly. Không chỉ thay đổi môi trường sống, diễn viên Võ Thành Tâm cho hay anh phải bắt đầu học cách làm quen với việc kinh doanh của gia đình, một công việc không đúng "sở trường" lắm.

Võ Thành Tâm 'biến hoá' đa dạng trong nhiều vai diễn - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm sống tại Mỹ, nam diễn viên vẫn không ngừng nung nấu nghiệp diễn của mình, anh vẫn mong chờ được nhận một kịch bản hay. Anh chia sẻ:

"Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, tôi luôn hướng về cộng đồng Việt Nam và chờ đợi có một kịch bản hay để được trở về tiếp tục công việc của mình."

Võ Thành Tâm chụp hình cùng ca sĩ Cẩm Ly trong một lần gặp gỡ - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cơ duyên quay trở về Việt Nam tham gia bộ phim "Lật mặt 48h" của đạo diễn Lý Hải, nam diễn viên cho biết anh rất vui mừng vì nhận được lời mời casting phim và Lý Hải còn nhớ đến anh:

"Lúc nhận lời mời casting từ anh Lý Hải đã 1, 2 giờ đêm rồi nhưng tôi vẫn bật dậy, tức tốc quay một clip gửi đến cho anh ấy để thử vai. Với lại, Lật mặt 48h lại là phim hành động, một loại phim mà tôi vô cùng thích thú. Cũng may, sau khi qua nhiều người, tôi đã được anh Lý Hải chọn."

Trong phim điện ảnh "Lật mặt 48h", Võ Thành Tâm có những chia sẻ thú vị khi anh phải vào vai anh võ sư nghèo, khắc khổ nhưng thời điểm được chọn vai diễn đó, anh "hơi" tròn trịa nên bắt buộc phải giảm được 10kg trong vòng nửa tháng nên cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh còn cho biết thêm đây là một vai diễn có nhiều cảnh hành động nguy hiểm:

"Vai diễn này hơi khó khăn với tôi vì tôi phải tập trung toàn bộ sức lực, cố gắng hết sức cho từng cảnh, từng phân đoạn. Chỉ riêng cảnh đua xe thôi đã khiến tôi phải quay đến mấy đêm trời rồi, rất nhiều phân đoạn đánh nhau nguy hiểm."

Diễn viên Võ Thành Tâm trong poster phim 'Lật mặt 48h' - Ảnh: FBNV

Nhiều năm sống tại Mỹ, nam diễn viên vẫn không tắt lửa đam mê và giờ đây có vai diễn "tái xuất" màn ảnh rộng đầy ấn tượng và vô cùng thành công.

Anh cho hay: "Tôi không sang định cư mà chỉ làm việc tạm thời trong thời gian thất nghiệp. Tôi vẫn còn nhà ở Việt Nam. Tôi xác định vẫn theo đuổi con đường phim ảnh vì thế chỉ có về nước thôi. Mục tiêu của tôi vẫn là được thỏa mãn với các vai diễn".