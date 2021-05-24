Nóng: Rò rỉ clip Hoài Linh lộ diện trần tình về số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh chính miệng lên tiếng về "tung tích" số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ.

Liên quan đến tin đồn về danh hài Hoài Linh "ăn chặn" 13 tỷ cứu hộ Miền Trung lũ lụt, tối ngày 24/5, một đoạn clip được cho là do chính Hoài Linh gửi đến một số cơ quan báo chỉ để trần tình về sự việc đã được chia sẻ. Theo Pháp luật và Bạn đọc, trong đoạn clip, NSƯT Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Danh hài cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại.

Hoài Linh chia sẽ trong đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Thương lắm quý vị ơi, vì có nhiều người gửi 8.000 - 9.000 đồng - số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung… Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này"– danh hài Hoài Linh nói trong clip. Các giấy tờ có liên quan - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, danh hài cũng gửi lời cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Danh hài Hoài Linh cho biết sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch. Bản thân anh luôn tâm nguyện làm đúng lương tâm, "không làm mẻ một đồng" số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh. Trước đó, vào tháng 10/2020, khi lũ lụt ở Miền Trung xảy ra, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai kêu gọi cư dân mạng ủng hộ. Đến ngày 11/11/2020, Hoài Linh “chốt sổ” và cho biết, số tiền kêu gọi đã 13 tỷ 413 triệu 197 ngàn 865 đồng. Bài đăng trước đó của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, đã 6 tháng qua, tuy đã dùng Facebook trở lại nhưng cộng đồng vẫn chưa thấy nam danh hài "đá động" gì việc chuyển tiền cứu trợ hay chia sẻ hình ảnh nam danh hài đến Miền Trung gặp bà con vùng lũ. Điều này khiến cho không ít người đặt ra nghi vấn rằng "Hoài Linh có thật sự chuyển tiền?". Hiện, sự việc vẫn đang khiến dư luận xôn xao.

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