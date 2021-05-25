Luật sư nói về vụ Hoài Linh chậm trễ từ thiện: 'Nghệ sĩ đúng bận, nhưng nhiều nghệ sĩ khác quyên góp đã hoàn thành sứ mệnh của mình'

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh "chậm" chuyển tiền ủng hộ Miền Trung, một luật sư của Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã có những chia sẻ về sự việc: 'Hoài Linh đang nợ đồng bào miền Trung và những người thiện nguyện một lời xin lỗi chân thành'.

Liên quan đến vụ nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền ủng hộ Miền Trung suốt 6 tháng, được biết, vào ngày 24/5, nam danh hài đã có một đoạn clip gửi đến các cơ quan báo chí trần tình về sự việc. Trong đoạn clip, Hoài Linh thừa nhận số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Danh hài này cho biết Tết Nguyên Đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời tiếp.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp mà hình Sự việc khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đa số ý kiến đều không đồng tình với nam nghệ sĩ vì nếu gặp sự cố thì sao không thông báo ngay từ đầu mà lại "ngâm" đến 6 tháng. Số khác lại tỏ ra thông cảm bởi cũng chỉ vì những lý do khách quan ngoài ý muốn nên chưa thể tham gia cứu trợ như dự định ban đầu. Theo Người Lao Động, nói về sự việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho rằng theo quy định của pháp luật thì đây là quan hệ dân sự về việc thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tặng cho tài sản. Nghệ sĩ Hoài Linh trong trường hợp này chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho sang cho bên nhận tài sản theo thỏa thuận, cam kết trước đó.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) - Ảnh: Tổ Quốc Theo luật sư Cường, việc nghệ sĩ giải thích sự chậm trễ chuyển tiền từ thiện này là do bận và dịch bệnh là chưa thuyết phục. "Công việc của nghệ sĩ đúng là rất bận nhưng nhiều nghệ sĩ đứng ra quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thời điểm đó đều đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình. Việc chậm trễ rõ ràng là gây thiệt hại đến đồng bào miền Trung vì nếu số tiền lớn đó nếu được chuyển đến đúng thời điểm thì đã khắc phục được nhiều khó khăn của họ" - luật sư Cường chia sẻ với Người Lao Động. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường cho rằng trong trường hợp nghệ sĩ không chuyển tiền theo cam kết hoặc có sự gian dối trong việc chi tiêu sử dụng số tiền này mà có đơn thư tố cáo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp ủy quyền thực hiện hoạt động từ thiện như thế này nếu như phát hiện có việc gian dối để chiếm đoạt số tiền từ thiện từ 4 triệu đồng đồng trở lên hoặc sử dụng số tiền từ thiện sai mục đích dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản thì người nhận ủy quyền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Tổ Quốc, luật sư Cường cũng cho biết: "Mặc dù đứng ra quyên góp, kêu gọi ủng hộ nhưng tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung nghệ sĩ Hoài Linh lại không giải ngân, không giúp đỡ được đồng bào trong lúc khó khăn nhất... Do đó, nghệ sĩ Hoài Linh đang nợ đồng bào miền Trung và những người thiện nguyện một lời xin lỗi chân thành". Hoài Linh đang giữ 13 tỷ của khán giả - Ảnh: Internet Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng phải công khai minh bạch về việc nhận tiền và thực hiện ngay nghĩa vụ của mình là chuyển tiền cho đồng bào miền Trung theo đúng cam kết trước đó. Trong trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh không chuyển tiền theo cam kết hoặc có sự gian dối trong việc chi tiêu sử dụng số tiền này mà có đơn thư tố cáo thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính nói gì về việc nghệ sĩ Hoài Linh 'ngâm' 13 tỷ của đồng bào Miền Trung? Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ bị "ngâm" suốt 6 tháng, mới đây, lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) đã thông tin về một số quy định của pháp luật.

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