Bộ Tài chính nói gì về việc nghệ sĩ Hoài Linh 'ngâm' 13 tỷ của đồng bào Miền Trung?

Liên quan đến vụ lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh và 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ bị "ngâm" suốt 6 tháng, mới đây, lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) đã thông tin về một số quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc nam danh hài Hoài Linh chậm chuyển 13 tỷ ủng hộ người dân Miền Trung tận 6 tháng, theo Người Lao Động, đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) tuy không đề cập trực tiếp đến việc này nhưng cho biết Bộ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố để trình Chính phủ trong vài ngày tới. Hoài Linh thừa nhận còn giữ tiền ủng hộ Miền Trung trong đoạn clip gửi cho cơ quan báo chí - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, từ năm 2008 đến nay, việc vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy Nghị định này cũng đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi. Chính vì vậy, Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 64.

Lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, cá nhân muốn vận động nguồn tài trợ thì phải thông báo với chính quyền nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động. Về phân phối, sử dụng nguồn tài trợ tự nguyện, đại diện Vụ Ngân sách Nhà nước nhấn mạnh, cá nhân phải thông báo cho chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được hướng dẫn, phối hợp phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện cũng như đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.

Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm báo cáo, công khai về hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu. Bài viết nam danh hài chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Khi trao đổi về việc có quy định cứng khoảng thời gian bao lâu sau khi tiếp nhận tiền từ thiện thì phải phân phối để tránh tình trạng "ngâm" tiền như trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh, Đại diện cơ quan soạn thảo cho hay chưa có quy định cứng về thời gian này. Tuy nhiên, bên tiếp nhận phải thông tin đến người ủng hộ về thời gian phân phối số tiền hoặc hiện vật, thống nhất việc phân phối như thế nào. Như đã đưa tin trước đó, khi Miền Trung đang có bão lũ, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã lên trang cá nhân kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ đồng bào thiên tai. Số tiền này sau đó đã được chính nam nghệ sĩ công khai trên trang cá nhân với con số hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau đó, nhiều người đặc biệt là các mạnh thường quân đã ủng hộ không thấy nam danh hài chia sẻ thêm thông tin gì về việc chuyển tiền hay đi cứu trợ. Hiện, sự việc vận khiến dư luận xôn xao.

Nóng: Rò rỉ clip Hoài Linh lộ diện trần tình về số tiền 13 tỷ ủng hộ miền Trung Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh chính miệng lên tiếng về "tung tích" số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung bão lũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tai-chinh-noi-gi-ve-viec-nghe-si-hoai-linh-ngam-13-ty-cua-dong-bao-mien-trung-406346.html