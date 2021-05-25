Lại xuất hiện tình tiết bất thường mới liên quan đến 'nghi án' tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh

Hôm qua, vụ việc Hoài Linh lên tiếng về số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng trong đợt lũ năm ngoái đã khiến CĐM xôn xao. Ngay sau đó, nhiều người đã chỉ ra điểm sai sót, đáng ngờ trong số giấy tờ mà nam nghệ sĩ đăng tải.

Hôm qua 24/5, cư dân mạng được 1 phen ngỡ ngàng và dậy sóng khi thông tin số tiền hơn 13 tỷ đồng ủng hộ miền Trung lũ lụt vào năm ngoái vẫn còn ở trong tài khoản của Hoài Linh. Đến tối cùng ngày, nam danh hài đã có 1 video gửi tới các cơ quan báo chí, truyền thông để nói rõ về vụ việc này. Cụ thể, nam danh hài khẳng định bản thân hoàn toàn không có suy nghĩ "ăn chặn" số tiền này như những gì đồn thổi trên MXH, bên cạnh đó, Hoài Linh còn chia sẻ: "Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc của mình đến khi nào hết số tiền mà quý vị gửi đến thì thôi, đúng người, đúng đối tượng. Sau lần báo cáo này, Linh sẽ có 1 lần báo cáo nữa với đầy đủ chứng từ, có ký xác nhận của chính quyền sở tại". Cũng trong clip này, Hoài Linh khẳng định: "Linh sẽ không làm cho quý vị, những nhà hảo tâm chuyển đến cho Linh mang đến bà con miền Trung thất vọng. Sau cùng, Linh cảm ơn các ân nhân, những nhà hảo tâm trong nước cũng như kiều bào nước ngoài đã tin tưởng và gửi vào quỹ từ thiện này".

Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng về lùm xùm tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình Trong video, nam danh hài còn đăng tải những bằng chứng gồm hàng loạt hình ảnh, giấy tờ có ký xác nhận của chính quyền địa phương những nơi mà nam nghệ sĩ gửi tiền ủng hộ.

Giấy tờ xác nhận của địa phương về việc nam danh hài gửi tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, có một văn bản lại khiến nhiều người băn khoăn vì số liệu cung cấp có sai sót về mặt ngày tháng. Điểm sai sót về mặt ngày tháng trong biên bản - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trong tờ xác nhận của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã ghi rõ về ngày dự kiến mà đoàn từ thiện của NS Hoài Linh sẽ có mặt, trao quà cho bà con đó là vào ngày 14/4/2020. Tuy nhiên, trên thực tế, đợt lũ lụt năm ngoái diễn ra vào tháng 10/2020, tức là ngày tháng trên văn bản cho thấy nam danh hài đi từ thiện trước khi bão tới. Sau khi phát hiện ra điểm sai sót này, nhiều người cho rằng lỗi do đánh máy. Vì theo như đề cập trong văn bản, thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nam danh hài đã dời ngày đi từ thiện. Do đó rất có thể, người soạn thảo văn bản trên đã gõ nhầm số 1 thành số 0 mới dẫn đến sự hiểu lầm này. Hiện tại, mặc dù nam danh hài đã lên tiếng về vụ việc, nhưng không tránh khỏi những lời bàn tán xôn xao từ cộng đồng mạng.

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