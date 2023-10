Lại xuất hiện tình tiết bất thường mới liên quan đến 'nghi án' tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh

Giấy tờ xác nhận của địa phương về việc nam danh hài gửi tiền từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, có một văn bản lại khiến nhiều người băn khoăn vì số liệu cung cấp có sai sót về mặt ngày tháng.

Điểm sai sót về mặt ngày tháng trong biên bản - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trong tờ xác nhận của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã ghi rõ về ngày dự kiến mà đoàn từ thiện của NS Hoài Linh sẽ có mặt, trao quà cho bà con đó là vào ngày 14/4/2020. Tuy nhiên, trên thực tế, đợt lũ lụt năm ngoái diễn ra vào tháng 10/2020, tức là ngày tháng trên văn bản cho thấy nam danh hài đi từ thiện trước khi bão tới.

Sau khi phát hiện ra điểm sai sót này, nhiều người cho rằng lỗi do đánh máy. Vì theo như đề cập trong văn bản, thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nam danh hài đã dời ngày đi từ thiện. Do đó rất có thể, người soạn thảo văn bản trên đã gõ nhầm số 1 thành số 0 mới dẫn đến sự hiểu lầm này.

Hiện tại, mặc dù nam danh hài đã lên tiếng về vụ việc, nhưng không tránh khỏi những lời bàn tán xôn xao từ cộng đồng mạng.