5 lần 7 lượt réo tên Hoài Linh nhưng đối phương 'im phăng phắc', bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố KHÔNG CẦN lên tiếng nữa

Bà Phương Hằng từng nhiều lần yêu cầu Hoài Linh trả lời về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, nhưng nam nghệ sĩ vẫn im lặng. Trong livestream mới đây, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố không cần nam danh hài lên tiếng nữa.

Từ sau khi diễn ra vụ đấu tố gay gắt giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, hàng loạt nghệ sĩ đã bị đưa vào "tầm ngắm" của nữ đại gia khi bà cho rằng những người này có liên quan đến nhau. Hoài Linh chính là cái tên bị vị đại gia này réo lên nhiều nhất trong suốt mấy tháng nay. Trong các livestream của mình, bà chủ Đại Nam liên tục nhắc khéo cho đến chỉ trích thẳng nam danh hài và yêu cầu phải lên tiếng về vụ việc của ông Yên, nhưng từ đó đến nay Hoài Linh vẫn im lặng và không đưa ra bất kỳ động thái nào.

Nữ đại gia cho rằng nam danh hài có quan hệ mật thiết với ông Yên nên yêu cầu Hoài Linh phải lên tiếng làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet Mới đây, khi Hà My (tự xưng là vợ của Hoài Linh) lên tiếng bênh vực bà Hằng và cho biết nam danh hài sẽ gọi điện và đến tận mặt để đối chất giữa 2 bên thì đại gia Phương Hằng bất ngờ tuyên bố "không cần". 'Vợ" chưa công khai của Hoài Linh lên tiếng về ồn ào của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Cụ thể, trong phần livestream vào tối ngày 20/5, đại gia Phương Hằng thẳng thắn lên tiếng: "Ở đây là 1 dấu chấm hỏi tại sao Hoài Linh đến giờ phút này vẫn không lên tiếng thì câu trả lời, giải mã cũng đã rõ rồi. Cho nên bây giờ Hoài Linh có lên tiếng hay không lên tiếng cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi vì sự thật đã thối nát và chằng chịt với nhau đến mức như vậy rồi. Không còn gì để nói nữa. Mọi câu trả lời và nỗ lực của Hoài Linh là do cộng đồng phán xét, chứ với tôi bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi chỉ vạch trần sự thật sau ánh hào quang thế thôi".

Bà chủ Đại Nam tuyên bố trong Livestream tối ngày 20/5 là không cần Hoài Linh lên tiếng nữa - Ảnh chụp màn hình Trước tuyên bố của nữ đại gia, cư dân mạng không khỏi bất ngờ vì thái độ thay đổi 180 độ này. Nếu như từ lúc bắt đầu tuyên chiến, vợ Dũng "lò vôi" luôn giữ vững tâm thế và hành động chỉ trích Hoài Linh rất gay gắt, thì bây giờ bà lại đột ngột không cần sự lên tiếng của nam danh hài nữa. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục trông đợi những diễn biến tiếp theo của bộ phim "bà Hằng và những người bạn".

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