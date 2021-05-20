Rò rỉ chân dung nam hacker đã 'vạch mặt' antifan, được bà Phương Hằng chuyển khoản nóng 1 tỷ đồng

1 lập trình viên đã tìm ra được thông tin cá nhân của tài khoản Facebook được cho là anti-fan của bà Phương Hằng nên đã được nữ đại gia chuyển khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng.
- Sau phát ngôn 'mạng đổi mạng' với nghệ sĩ, bà Phương Hằng khuyên nhủ: 'Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm'
- Hết khoe sổ đỏ, bà Phương Hằng lại 'show' 2 nhẫn kim cương 'khổng lồ' minh chứng cho câu: 'Hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả ký'
Sau khi có hàng loạt những phát ngôn gay gắt, chỉ trích giới nghệ sĩ Việt trên sóng Livestream, bà Phương Hằng nhận về khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Một số người còn dùng tài khoản ảo để công kích nữ đại gia trên trang cá nhân. Trước những lời lẽ từ anti-fan, nữ đại gia tỏ ra rất bức xúc và tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính của tài khoản Facebook Vô Thường.
Sau khi nữ đại gia treo thưởng, một bộ phận cư dân mạng có kỹ năng về mảng công nghệ thông tin đã cật lực "truy lùng" tài khoản cá nhân kia.
Ngay trong livestream tối qua ngày 19/5, nữ đại gia hồ hởi thông báo đã tìm ra thông tin cá nhân của "Vô Thường'. Bà cho biết: "Vô Thường là 1 bảo vệ ở quận 2, TP.HCM" đồng thời bà chủ Đại Nam cũng lên tiếng cảm ơn 1 lập trình viên đã giúp bà truy lùng người này.
Cũng trong ngày hôm qua, một nam thanh niên vừa tiết lộ trên Facebook cho biết mình đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tìm ra người đứng sau Facebook Vô Thường thường xuyên đi bôi nhọ bà.
Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã ráo riết tìm hiểu về nam thanh niên có "số hưởng" nhất năm này. Được biết, người này có tên là N.H.K., hiện anh là một lập trình viên, ngoài ra còn được nhiều người biết đến trong lĩnh vực công nghệ thông tin thường sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet.
Sau khi nhận được số tiền khủng, anh K. đã gửi lại cho nữ đại gia 500 triệu với lý do: "1 tỷ nhưng e lấy 1/2 còn 1/2 em gửi lại để chị làm từ thiện".