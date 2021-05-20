Rò rỉ chân dung nam hacker đã 'vạch mặt' antifan, được bà Phương Hằng chuyển khoản nóng 1 tỷ đồng

1 lập trình viên đã tìm ra được thông tin cá nhân của tài khoản Facebook được cho là anti-fan của bà Phương Hằng nên đã được nữ đại gia chuyển khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Sau khi có hàng loạt những phát ngôn gay gắt, chỉ trích giới nghệ sĩ Việt trên sóng Livestream, bà Phương Hằng nhận về khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Một số người còn dùng tài khoản ảo để công kích nữ đại gia trên trang cá nhân. Trước những lời lẽ từ anti-fan, nữ đại gia tỏ ra rất bức xúc và tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính của tài khoản Facebook Vô Thường.

Bà chủ Đại Nam không ngại bỏ ra 1 tỷ đồng để truy tìm danh tính anti-fan - Ảnh chụp màn hình

Sau khi nữ đại gia treo thưởng, một bộ phận cư dân mạng có kỹ năng về mảng công nghệ thông tin đã cật lực "truy lùng" tài khoản cá nhân kia.

Ngay trong livestream tối qua ngày 19/5, nữ đại gia hồ hởi thông báo đã tìm ra thông tin cá nhân của "Vô Thường'. Bà cho biết: "Vô Thường là 1 bảo vệ ở quận 2, TP.HCM" đồng thời bà chủ Đại Nam cũng lên tiếng cảm ơn 1 lập trình viên đã giúp bà truy lùng người này.

Cũng trong ngày hôm qua, một nam thanh niên vừa tiết lộ trên Facebook cho biết mình đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tìm ra người đứng sau Facebook Vô Thường thường xuyên đi bôi nhọ bà.

Nam thanh niên chia sẻ bài đăng khoe nhận được 1 tỷ từ bà Phương Hằng - Ảnh FB

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã ráo riết tìm hiểu về nam thanh niên có "số hưởng" nhất năm này. Được biết, người này có tên là N.H.K., hiện anh là một lập trình viên, ngoài ra còn được nhiều người biết đến trong lĩnh vực công nghệ thông tin thường sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet.

Nam thanh niên được bà Hằng cảm ơn ngay trong livestream tối qua - Ảnh: FB

Sau khi nhận được số tiền khủng, anh K. đã gửi lại cho nữ đại gia 500 triệu với lý do: "1 tỷ nhưng e lấy 1/2 còn 1/2 em gửi lại để chị làm từ thiện".

Bà Phương Hằng tuyên bố tranh luận cùng nữ MC, luật sư ở Mỹ: 'Học nhiều, nói nhiều chưa chắc đã thông minh' Sau khi nữ MC Kỳ Duyên có bài đăng bày tỏ quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ", bà Phương Hằng đã lên tiếng tuyên bố sẽ tranh cãi vấn đề này đến cùng, đồng thời mỉa mai MC hải ngoại "học nhiều chưa chắc đã thông minh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-chan-dung-nam-hacker-da-vach-mat-antifan-duoc-ba-phuong-hang-chuyen-khoan-nong-1-ty-dong-405784.html