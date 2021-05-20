Rò rỉ chân dung nam hacker đã 'vạch mặt' antifan, được bà Phương Hằng chuyển khoản nóng 1 tỷ đồng

Xã hội 20/05/2021 10:11

1 lập trình viên đã tìm ra được thông tin cá nhân của tài khoản Facebook được cho là anti-fan của bà Phương Hằng nên đã được nữ đại gia chuyển khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Sau khi có hàng loạt những phát ngôn gay gắt, chỉ trích giới nghệ sĩ Việt trên sóng Livestream, bà Phương Hằng nhận về khá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Một số người còn dùng tài khoản ảo để công kích nữ đại gia trên trang cá nhân. Trước những lời lẽ từ anti-fan, nữ đại gia tỏ ra rất bức xúc và tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra danh tính của tài khoản Facebook Vô Thường. 

ba Phuong Hang 3
Bà chủ Đại Nam không ngại bỏ ra 1 tỷ đồng để truy tìm danh tính anti-fan - Ảnh chụp màn hình

Sau khi nữ đại gia treo thưởng, một bộ phận cư dân mạng có kỹ năng về mảng công nghệ thông tin đã cật lực "truy lùng" tài khoản cá nhân kia. 

Ngay trong livestream tối qua ngày 19/5, nữ đại gia hồ hởi thông báo đã tìm ra thông tin cá nhân của "Vô Thường'. Bà cho biết: "Vô Thường là 1 bảo vệ ở quận 2, TP.HCM" đồng thời bà chủ Đại Nam cũng lên tiếng cảm ơn 1 lập trình viên đã giúp bà truy lùng người này.

Cũng trong ngày hôm qua, một nam thanh niên vừa tiết lộ trên Facebook cho biết mình đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tìm ra người đứng sau Facebook Vô Thường thường xuyên đi bôi nhọ bà. 

ba Phuong Hang 2
Nam thanh niên chia sẻ bài đăng khoe nhận được 1 tỷ từ bà Phương Hằng - Ảnh FB

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã ráo riết tìm hiểu về nam thanh niên có "số hưởng" nhất năm này. Được biết, người này có tên là N.H.K., hiện anh là một lập trình viên, ngoài ra còn được nhiều người biết đến trong lĩnh vực công nghệ thông tin thường sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet.

ba Phuong Hang 1
Nam thanh niên được bà Hằng cảm ơn ngay trong livestream tối qua - Ảnh: FB

Sau khi nhận được số tiền khủng, anh K. đã gửi lại cho nữ đại gia 500 triệu với lý do: "1 tỷ nhưng e lấy 1/2 còn 1/2 em gửi lại để chị làm từ thiện". 

Bà Phương Hằng tuyên bố tranh luận cùng nữ MC, luật sư ở Mỹ: 'Học nhiều, nói nhiều chưa chắc đã thông minh'

Bà Phương Hằng tuyên bố tranh luận cùng nữ MC, luật sư ở Mỹ: 'Học nhiều, nói nhiều chưa chắc đã thông minh'

Sau khi nữ MC Kỳ Duyên có bài đăng bày tỏ quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ", bà Phương Hằng đã lên tiếng tuyên bố sẽ tranh cãi vấn đề này đến cùng, đồng thời mỉa mai MC hải ngoại "học nhiều chưa chắc đã thông minh".

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng Dũng “lò vôi”

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1