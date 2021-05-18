Bà Phương Hằng tuyên bố tranh luận cùng nữ MC, luật sư ở Mỹ: 'Học nhiều, nói nhiều chưa chắc đã thông minh'

Xã hội 18/05/2021 14:49

Sau khi nữ MC Kỳ Duyên có bài đăng bày tỏ quan điểm "khán giả không nuôi nghệ sĩ", bà Phương Hằng đã lên tiếng tuyên bố sẽ tranh cãi vấn đề này đến cùng, đồng thời mỉa mai MC hải ngoại "học nhiều chưa chắc đã thông minh".

Lùm xùm giữa bà Phương Hằng và dàn sao Việt ngày càng gây tranh cãi bởi những phát ngôn của cả 2 bên. Trong một bài viết gần đây, nam đạo diễn Quốc Bảo đã chia sẻ quan điểm không đồng tình với phát ngôn "khán giả nuôi sống nghệ sĩ" của bà Phương Hằng. Bài đăng của anh đã thu hút nhiều phản ứng, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Không ít người cũng đồng tình với suy nghĩ "khán giả không nuôi nghệ sĩ" của vị đạo diễn và bày tỏ động thái ủng hộ. Trong đó MC Kỳ Duyên cũng có một bài đăng với cách nghĩ tương tự, nhưng lại thu về rất nhiều bình luận chỉ trích gay gắt. Cô đã có một bài chia sẻ cho rằng chữ "nuôi" có nghĩa là một bên cho và một bên nhận, dưới hình thức một chiều. Theo Kỳ Duyên thì chỉ khi nghệ sĩ không làm gì mà "ngậm miệng ăn tiền" thì đó mới gọi là nuôi.

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Bài đăng của nữ MC thu hút nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi bài viết này được đăng tải, nhiều khán giả đã tỏ ra không đồng tình với suy nghĩ của Kỳ Duyên. Ngay lập tức, bà Phương Hằng đã bình luận ngay bên dưới bài đăng của nữ MC với nội dung không ủng hộ suy nghĩ của cô.

Chưa dừng lại ở đó, nữ đại gia còn đăng hẳn bài viết thông báo sẽ tranh luận với Kỳ Duyên về vấn đề này đến cùng. Bà Hằng viết: "Tôi và Kỳ Duyên sẽ có một cuộc tranh luận nhé quý vị. Luật sư và MC học nhiều, nói nhiều chưa phải đã thông minh". 

Bên dưới bài đăng của nữ đại gia, nhiều cư dân mạng đã ủng hộ bà và cho rằng quan điểm của Kỳ Duyên không phù hợp, thậm chí là không tôn trọng khán giả. 

Sau màn tuyên bố tranh luận với MC Kỳ Duyên, cư dân mạng lại được dịp "hóng" thêm drama dài tập. Nhiều nguời cho rằng, với tình hình như thế này có lẽ ồn ào sẽ chẳng thể lắng xuống trong một sớm một chiều được.

Sau phát ngôn 'mạng đổi mạng' với nghệ sĩ, bà Phương Hằng khuyên nhủ: 'Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm'

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Trong livestream mới nhất hôm 16/5, bà Phương Hằng lại tiếp tục có hàng loạt những lời thách thức gửi tới giới văn nghệ sĩ vì cho rằng nghệ sĩ chỉ biết "nói xấu sau lưng" chứ không dám đối thoại trực tiếp với bà.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng MC Kỳ Duyên Dũng lò vôi

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