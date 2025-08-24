Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 21:23

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên tăng tiến và suôn sẻ vượt bậc. Công việc tiến triển thuận lợi nên con giáp này không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc, đồng thời còn an tâm chi trả cho những nhu cầu mua sắm cá nhân. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hạnh phúc nồng nàn. Tam Hợp quý nhân đem tới cho những người này những cảm xúc thật đặc biệt. Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được ý trung nhân, đó là người tương đồng với bản mệnh về nhiều mặt. 

Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tiến triển hanh thông, thuận lợi. Đây là thời điểm tốt lành để bạn có thể thực hiện các ý tưởng hay dự án đã ấp ủ bấy lâu. Song, nếu muốn đạt được thành công như mong đợi, tuổi này phải có sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực hết sức.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn nhưng vì có sự nhường nhịn lẫn nhau mà cả hai luôn dung hòa tốt mối quan hệ tình cảm này.

Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ có bước tiến mới và hanh thông bất ngờ. Đây là ngày mà những tham vọng của bạn có thể sẽ thành hiện thực nên con giáp này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc. Nguồn thu nhập tăng cao mang lại cho những người cung này cuộc sống thoải mái, bớt lo nghĩ.

Ngoài ra, vận tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên tiến triển tốt đẹp. Nhất là những người có đôi sẽ có khoảng thời gian hẹn hò yên bình. Riêng người độc thân vẫn chưa tìm được người thương dù đã cố gắng kiếm tìm.

Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng 00h00 đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Xe máy lao vào cửa nhà dân ở Hải Phòng, 1 người tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Quen chồng đại gia của bạn, tôi không dám 'vác' mặt ra đường 1 năm trời vì câu nói bạc hơn vôi của người tình giàu có

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan hiền, trong ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Thế giới 2 giờ 14 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 25/8/2025, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Trúng số độc đắc vào đúng 12h trưa ngày 25/8/2025, 3 con giáp được Quán Thế Âm phù hộ, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 25/8/2025, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nam phát tài, nữ thịnh vượng, sự nghiệp nở rộ, an nhàn sung sướng

Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/8/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn