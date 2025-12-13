Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 13/12/2025 06:45

Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'.

Tuổi Dần

Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10. Người tuổi này luôn lập ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong công việc. Cùng với sự siêng năng và chăm chỉ, bản mệnh đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Sự tự chủ tài chính giúp cho con giáp này nắm được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước đây. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hoà, nồng thắm. Người độc thân tìm thấy được cơ hội làm quen với đối tượng khác giới trong lần tình cờ nào đó. Bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng đâu xa mà ngay bên cạnh mình.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 1
Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai. Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này êm ấm, hòa thuận. Bạn và nửa kia khó lòng xa cách bởi những sóng gió, hiểu lầm trong cuộc sống. Người độc thân sẽ tìm được niềm vui riêng của mình mà không hề cảm thấy cô đơn.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới. Ngoài ra, quý nhân còn giúp bản mệnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch hiện tại và gặt hái được nhiều thành tựu mới. Có vẻ như tài vận tăng tiến không ngừng trong khoảng thời gian này. Từ đó, con giáp này có được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng cho mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc. Bạn mau chóng hoàn thành công việc được giao và có nhiều thời gian hơn để dành cho người thân yêu của mình. Đồng thời, đây là còn là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thích. 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mang “vi khuẩn tử thần” từ Thái Lan về nước, người đàn ông rơi vào cửa tử rồi thoát chết ngoạn mục

Mang “vi khuẩn tử thần” từ Thái Lan về nước, người đàn ông rơi vào cửa tử rồi thoát chết ngoạn mục

Sức khỏe 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Tử vong sau 10 ngày uống chanh muối liều cao, phơi nắng để 'hạ huyết áp'

Tử vong sau 10 ngày uống chanh muối liều cao, phơi nắng để 'hạ huyết áp'

Sức khỏe 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2025), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2025), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng: Xe buýt đâm trực diện xe tải, 4 người tử vong, 28 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

Đúng hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Sau hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 13/12/2025, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2025), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2025), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (13/12/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Cuối ngày hôm nay (13/12/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp