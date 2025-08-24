Tại Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc lần thứ hai năm 2025, các chuyên gia y tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai nhằm tạo “lá chắn miễn dịch” bảo vệ trẻ sơ sinh trong giai đoạn đầu đời.

PGS.TS.BS. Vũ Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, những thay đổi về sinh lý và hệ miễn dịch khi mang thai khiến thai phụ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, trẻ sơ sinh ở những tháng đầu đời có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, việc tiêm chủng trực tiếp kém hiệu quả nên chủ yếu dựa vào kháng thể thụ động từ mẹ.

“Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai chính là giải pháp then chốt giúp trẻ được bảo vệ ngay từ khi chào đời, với kháng thể duy trì ít nhất 6 tháng sau sinh”, PGS.TS.BS. Vũ Văn Tâm nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Phụ sản Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới”. Sự kiện tập trung vào các giải pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, trong đó có viêm phổi do virus hợp bào hô hấp (RSV) – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng hô hấp dưới ở trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu như tất cả trẻ đều từng nhiễm RSV trước 2 tuổi. Năm 2019, RSV gây ra khoảng 33 triệu ca nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính, khiến hơn 3,6 triệu trẻ phải nhập viện và cướp đi sinh mạng hơn 100.000 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó phần lớn ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Nhờ những tiến bộ khoa học, nhiều quốc gia – trong đó có Việt Nam, đã phê duyệt các giải pháp dự phòng RSV thông qua tạo miễn dịch cho phụ nữ mang thai từ tuần 24 đến 36. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do nhiễm trùng hô hấp ở trẻ sơ sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

