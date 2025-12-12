Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Theo đó, từ điều chỉnh thuế quan, tái cấu trúc thương mại đến sự tăng tốc của AI. MEI dự báo tăng trưởng GDP thực toàn cầu năm 2026 đạt 3,1%, giảm nhẹ so với mức ước tính 3,2% của năm 2025.

Dù vậy, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là điểm sáng nhờ lạm phát hạ nhiệt, chính sách tiền tệ hỗ trợ, thu nhập thực tăng và niềm tin tiêu dùng ổn định.

Theo MEI, triển vọng kinh tế toàn cầu đang được định hình bởi hai nhóm yếu tố song song: rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cơ hội từ các gói kích thích tài khóa cùng việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng. Mức độ hưởng lợi sẽ khác nhau giữa các khu vực khi các lợi ích công nghệ phân bổ không đồng đều.

Người dân tiếp tục ưu tiên chi tiêu trải nghiệm như du lịch, giải trí, trong khi vẫn thận trọng với các nhu cầu thiết yếu. Du lịch, cả quốc tế và nội khối, duy trì vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Ông David Mann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mastercard, nhận định: “Đóng vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu, châu Á - Thái Bình Dương đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng đe dọa làm xáo trộn thương mại quốc tế.

Triển vọng phần lớn là tích cực đối với người tiêu dùng trong khu vực. Điều này phản ánh một đặc điểm nổi bật của năm 2026: dù những điều chỉnh về thương mại và chuyển dịch công nghệ tiếp tục chi phối câu chuyện kinh tế toàn cầu, điều kiện vi mô tại nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương vẫn đang cải thiện.

Việc thấu hiểu và bắt kịp các xu hướng nhu cầu nền tảng này sẽ là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp”.

Theo báo cáo, các động lực kinh tế then chốt của năm 2026 sẽ bao gồm:

Thương mại tái cấu trúc:

Dòng chảy thương mại toàn cầu tiếp tục điều chỉnh sau các thay đổi thuế quan năm 2025. Xuất khẩu của Trung Quốc đại lục đang chuyển hướng sang các thị trường mới; trong khi một số nhà xuất khẩu Nhật Bản và Nam Á chịu áp lực từ nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Tuy nhiên, vị thế trung tâm của châu Á - Thái Bình Dương vẫn vững chắc khi Ấn Độ, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò lớn trong chuỗi cung ứng mới.

AI và chính sách:

Việc ứng dụng AI tăng nhanh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hồng Kông, kết hợp với các chính sách công nghiệp như trung tâm dữ liệu, đô thị thông minh và đầu tư bán dẫn, đang đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng số tiếp theo.

Du lịch phục hồi mạnh:

Chi tiêu du lịch nước ngoài của Singapore trong nửa đầu 2025 cao hơn 2,7 tỷ USD so với 2019; Indonesia và Philippines tăng lần lượt 40% và 28%. Du lịch nội khối mở rộng mạnh khi người tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm.

Theo thị trường, triển vọng Trung Quốc đại lục tăng trưởng dự báo 4,5%, tiêu dùng hưởng lợi từ lãi suất giảm và kích thích tài khóa; xu hướng “tiêu dùng thông minh” tiếp tục lan rộng.

Ấn Độ duy trì mức tăng 6,6%; Sri Lanka đạt 3,7%; Bangladesh khoảng 5%, nhờ tiêu dùng nội địa và kiều hối.

Nhật Bản tăng trưởng 1,0%, được hỗ trợ bởi thu nhập thực tăng và đầu tư chiến lược vào AI và bán dẫn.

Indonesia (5,0%) và Philippines (5,6%) dẫn đầu khu vực; Malaysia (4,2%), Singapore (2,2%), Thái Lan (1,8%).

Úc và New Zealand tăng trưởng lần lượt 2,3% và 2,4%, nhờ chi phí giảm và tiêu dùng phục hồi.

Trên toàn khu vực, SMEs tăng tốc ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu vận hành và mở rộng thị trường.