Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Xã hội 12/12/2025 10:12

Viện Kinh tế Mastercard (MEI) vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế 2026, nhận định tăng trưởng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ duy trì ổn định bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Theo đó, từ điều chỉnh thuế quan, tái cấu trúc thương mại đến sự tăng tốc của AI. MEI dự báo tăng trưởng GDP thực toàn cầu năm 2026 đạt 3,1%, giảm nhẹ so với mức ước tính 3,2% của năm 2025.

Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026 - Ảnh 1

Theo MEI, triển vọng kinh tế toàn cầu đang được định hình bởi hai nhóm yếu tố song song: rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cơ hội từ các gói kích thích tài khóa cùng việc ứng dụng AI ngày càng sâu rộng. Mức độ hưởng lợi sẽ khác nhau giữa các khu vực khi các lợi ích công nghệ phân bổ không đồng đều.

Dù vậy, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là điểm sáng nhờ lạm phát hạ nhiệt, chính sách tiền tệ hỗ trợ, thu nhập thực tăng và niềm tin tiêu dùng ổn định.

Người dân tiếp tục ưu tiên chi tiêu trải nghiệm như du lịch, giải trí, trong khi vẫn thận trọng với các nhu cầu thiết yếu. Du lịch, cả quốc tế và nội khối, duy trì vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Ông David Mann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mastercard, nhận định: “Đóng vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu, châu Á - Thái Bình Dương đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng đe dọa làm xáo trộn thương mại quốc tế.

Triển vọng phần lớn là tích cực đối với người tiêu dùng trong khu vực. Điều này phản ánh một đặc điểm nổi bật của năm 2026: dù những điều chỉnh về thương mại và chuyển dịch công nghệ tiếp tục chi phối câu chuyện kinh tế toàn cầu, điều kiện vi mô tại nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương vẫn đang cải thiện.

Việc thấu hiểu và bắt kịp các xu hướng nhu cầu nền tảng này sẽ là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp”.

Theo báo cáo, các động lực kinh tế then chốt của năm 2026 sẽ bao gồm:

Thương mại tái cấu trúc:

Dòng chảy thương mại toàn cầu tiếp tục điều chỉnh sau các thay đổi thuế quan năm 2025. Xuất khẩu của Trung Quốc đại lục đang chuyển hướng sang các thị trường mới; trong khi một số nhà xuất khẩu Nhật Bản và Nam Á chịu áp lực từ nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Tuy nhiên, vị thế trung tâm của châu Á - Thái Bình Dương vẫn vững chắc khi Ấn Độ, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò lớn trong chuỗi cung ứng mới.

AI và chính sách:

Việc ứng dụng AI tăng nhanh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hồng Kông, kết hợp với các chính sách công nghiệp như trung tâm dữ liệu, đô thị thông minh và đầu tư bán dẫn, đang đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng số tiếp theo.

Du lịch phục hồi mạnh:

Chi tiêu du lịch nước ngoài của Singapore trong nửa đầu 2025 cao hơn 2,7 tỷ USD so với 2019; Indonesia và Philippines tăng lần lượt 40% và 28%. Du lịch nội khối mở rộng mạnh khi người tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm.

Theo thị trường, triển vọng Trung Quốc đại lục tăng trưởng dự báo 4,5%, tiêu dùng hưởng lợi từ lãi suất giảm và kích thích tài khóa; xu hướng “tiêu dùng thông minh” tiếp tục lan rộng.

Ấn Độ duy trì mức tăng 6,6%; Sri Lanka đạt 3,7%; Bangladesh khoảng 5%, nhờ tiêu dùng nội địa và kiều hối.

Nhật Bản tăng trưởng 1,0%, được hỗ trợ bởi thu nhập thực tăng và đầu tư chiến lược vào AI và bán dẫn.

Indonesia (5,0%) và Philippines (5,6%) dẫn đầu khu vực; Malaysia (4,2%), Singapore (2,2%), Thái Lan (1,8%).

Úc và New Zealand tăng trưởng lần lượt 2,3% và 2,4%, nhờ chi phí giảm và tiêu dùng phục hồi.

Trên toàn khu vực, SMEs tăng tốc ứng dụng công nghệ số nhằm tối ưu vận hành và mở rộng thị trường.

Áp lực công việc dẫn đến rối loạn lo âu ở người trẻ

Áp lực công việc dẫn đến rối loạn lo âu ở người trẻ

Trong thời đại kỷ nguyên số, khi năng suất và sự bận rộn được xem là tiêu chuẩn của thành công, một thực tế đáng báo động đang len lỏi trong giới trẻ và người đi làm văn phòng đó là rối loạn lo âu ngày càng trở nên nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   xã hội đời sống gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Sức khỏe 1 giờ 16 phút trước
Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Xã hội 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (13-19/12/2025), 3 con giáp này thắng lớn giàu to, Thần Tài chiếu mệnh, xòe tay đón lộc, thuận lợi trăm bề

Trong 7 ngày liên tiếp (13-19/12/2025), 3 con giáp này thắng lớn giàu to, Thần Tài chiếu mệnh, xòe tay đón lộc, thuận lợi trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 12/12/2025

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 12/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 12 ngày liên tiếp tới (12/12-23/12), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, tiền tỷ chắc trong tay, sung túc no ấm, rực rỡ hơn người

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (12/12-23/12), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, tiền tỷ chắc trong tay, sung túc no ấm, rực rỡ hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài 2 ngày

Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài 2 ngày

Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm

Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm

3 loại ác nghiệp khiến hôn nhân trắc trở

3 loại ác nghiệp khiến hôn nhân trắc trở

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão