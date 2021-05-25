Huỳnh Ngọc Thiên Hương 'lớn giọng' khẳng định hạ bệ bà Phương Hằng, có hẳn 2 chiến lược và nắm chắc phần thắng trong tay

Xã hội 25/05/2021 07:47

Người phụ nữ bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng bài tuyên bố sắp diễn ra "cuộc chiến" vô cùng nảy lửa với bà Phương Hằng, khẳng định chắc chắn nắm phần thắng trong tay nếu đối đầu trước pháp luật.

Từ khi những ồn ào giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt nổ ra, người phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã liên tục đăng đàn đả kích, bóc mẽ đời tư và tiết lộ nhiều thông tin gây sốc liên quan đến vị nữ đại gia này. Nhiều người còn khẳng định người phụ nữ bí ẩn này chính là "kẻ thù không đội trời chung" của bà chủ Đại Nam.

Đến hiện tại, vẫn chưa một ai biết chính xác danh tính và gương mặt của "người bí ẩn", nhưng những gì mà Huỳnh Ngọc Thiên Hương phát ngôn lại khiến cư dân mạng phải bán tín bán nghi. 

Trong livetream của mình, bà chủ Đại Nam cũng rất ít khi lên tiếng chỉ trích gay gắt người phụ nữ này, chỉ đôi lúc hé lộ một vài thông tin cá nhân mà bà có được. Thế nhưng mới đây, nữ đại gia thẳng thừng tuyên bố: "Huỳnh Ngọc Thiên Hương lấy tư cách gì để gặp tôi", đây được xem như một lời thách thức gửi đến người phụ nữ trong bóng tối kia. 

ba Phuong Hang 2
Nữ đại gia chửi như 'tát nước' và ẩn ý thách thức Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Đáp lại những chỉ trích và thái độ của vợ ông Dũng "lò vôi", tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã đăng bài tuyên bố đối đầu trực diện với bà Hằng và khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay. 

ba Phuong Hang 1
Tâm thư tuyên chiến rất đanh thép từ Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng thông báo đối đầu với nữ đại gia, người phụ nữ này cho hay đã vạch sẵn 2 "chiến lược" rất kỹ càng và chắc chắn sẽ đánh bại được bà Phương Hằng. Cụ thể, với chiến lược số 1, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẽ hạ bệ danh dự và uy tín của bà chủ Đại Nam. Còn ở chiến lược thứ 2, người này tuyên bố muốn đối đầu với vợ ông Dũng trước pháp luật. 

Hiện tại những phát ngôn từ phía bà Hằng hay tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đều được cư dân mạng chú ý đến từng tiểu tiết. Có vẻ, sau màn tuyên chiến này, một cuộc đối đầu đúng nghĩa sẽ diễn ra thay vì việc livestream chỉ trích qua lại như những ngày vừa rồi.

5 lần 7 lượt réo tên Hoài Linh nhưng đối phương 'im phăng phắc', bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố KHÔNG CẦN lên tiếng nữa

5 lần 7 lượt réo tên Hoài Linh nhưng đối phương 'im phăng phắc', bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố KHÔNG CẦN lên tiếng nữa

Bà Phương Hằng từng nhiều lần yêu cầu Hoài Linh trả lời về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, nhưng nam nghệ sĩ vẫn im lặng. Trong livestream mới đây, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố không cần nam danh hài lên tiếng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Ngọc Thiên Hương Bà Phương Hằng Dũng “lò vôi”

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1