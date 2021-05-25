Huỳnh Ngọc Thiên Hương 'lớn giọng' khẳng định hạ bệ bà Phương Hằng, có hẳn 2 chiến lược và nắm chắc phần thắng trong tay

Người phụ nữ bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng bài tuyên bố sắp diễn ra "cuộc chiến" vô cùng nảy lửa với bà Phương Hằng, khẳng định chắc chắn nắm phần thắng trong tay nếu đối đầu trước pháp luật.

Từ khi những ồn ào giữa bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt nổ ra, người phụ nữ sử dụng tài khoản Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã liên tục đăng đàn đả kích, bóc mẽ đời tư và tiết lộ nhiều thông tin gây sốc liên quan đến vị nữ đại gia này. Nhiều người còn khẳng định người phụ nữ bí ẩn này chính là "kẻ thù không đội trời chung" của bà chủ Đại Nam.

Đến hiện tại, vẫn chưa một ai biết chính xác danh tính và gương mặt của "người bí ẩn", nhưng những gì mà Huỳnh Ngọc Thiên Hương phát ngôn lại khiến cư dân mạng phải bán tín bán nghi.

Trong livetream của mình, bà chủ Đại Nam cũng rất ít khi lên tiếng chỉ trích gay gắt người phụ nữ này, chỉ đôi lúc hé lộ một vài thông tin cá nhân mà bà có được. Thế nhưng mới đây, nữ đại gia thẳng thừng tuyên bố: "Huỳnh Ngọc Thiên Hương lấy tư cách gì để gặp tôi", đây được xem như một lời thách thức gửi đến người phụ nữ trong bóng tối kia.

Nữ đại gia chửi như 'tát nước' và ẩn ý thách thức Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Đáp lại những chỉ trích và thái độ của vợ ông Dũng "lò vôi", tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã đăng bài tuyên bố đối đầu trực diện với bà Hằng và khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay.

Tâm thư tuyên chiến rất đanh thép từ Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng thông báo đối đầu với nữ đại gia, người phụ nữ này cho hay đã vạch sẵn 2 "chiến lược" rất kỹ càng và chắc chắn sẽ đánh bại được bà Phương Hằng. Cụ thể, với chiến lược số 1, Huỳnh Ngọc Thiên Hương sẽ hạ bệ danh dự và uy tín của bà chủ Đại Nam. Còn ở chiến lược thứ 2, người này tuyên bố muốn đối đầu với vợ ông Dũng trước pháp luật.

Hiện tại những phát ngôn từ phía bà Hằng hay tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đều được cư dân mạng chú ý đến từng tiểu tiết. Có vẻ, sau màn tuyên chiến này, một cuộc đối đầu đúng nghĩa sẽ diễn ra thay vì việc livestream chỉ trích qua lại như những ngày vừa rồi.

5 lần 7 lượt réo tên Hoài Linh nhưng đối phương 'im phăng phắc', bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố KHÔNG CẦN lên tiếng nữa Bà Phương Hằng từng nhiều lần yêu cầu Hoài Linh trả lời về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, nhưng nam nghệ sĩ vẫn im lặng. Trong livestream mới đây, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố không cần nam danh hài lên tiếng nữa.

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