Con trai ruột Hoài Linh mong cộng đồng mạng tỉnh táo: '13-14 tỷ sao có thể so với uy tín của một nghệ sĩ lớn'

Nhưng ngày gần đây, tin đồ Hoài Linh "bỏ túi" hơn 13 tỷ tiền ủng hộ miền Trung đợt lũ vừa qua đã khiến CĐM xôn xao, dậy sóng. Mới đây, con trai ruột nam danh hài đã chính thức lên tiếng phân bua rõ ràng.

Gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh liên tục vướng phải nhiều lùm xùm đời tư, từ vụ ồn ào liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, đến những chỉ trính của bà Phương Hằng vì im lặng không lên tiếng. Bây giờ, nam danh hài lại bị tố "bỏ túi" hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện. Cụ thể, NSƯT Hoài Linh đã đứng ra nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ từ cuối năm 2020. Với mức độ ảnh hưởng và nổi tiếng của mình, nam danh hài nhanh chóng kêu gọi được số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó 1 thời gian dài, cư dân mạng không thấy nam nghệ sĩ đăng tải bất kỳ thông tin nào về số tiền này cũng như các hoạt động quyên góp, cứu trợ nữa nên đã dấy lên nghi vấn nam danh hài đã “lạm” tiền quỹ.

Vụ việc đã khiến CĐM lên tiếng chỉ trích dữ dội và yêu cầu được làm rõ. Ngay trong tối ngày 21/5, một tài khoản đã đăng tải ảnh chụp màn hình hóa đơn chuyển khoản số tiền 14 tỷ đồng (hơn 500 triệu đồng so với lúc đóng nhận quyên góp) đã được nam danh hài chuyển cho Uỷ Ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc từ ngày 5/12/2020. Nội dung chuyển khoản như sau: “Nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ miền Trung chống lũ”. Ảnh hóa đơn chuyển tiền được đăng tải lên mạng xã hội vào tối 21/5 - Ảnh: FB Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người đã tố cáo hóa đơn này là giả và là sản phẩm của photoshop.

Bài đăng nghi ngờ đây chỉ là sản phẩm của công nghệ Photoshop - Ảnh chụp màn hình Chủ bài đăng còn chỉ ra nhiều điểm nghi vấn liên quan đến hóa đơn chuyển tiền như thời gian, tên người nhận, ngày tháng chuyển tiền và số tiền 14 tỷ được chuyển trong 1 lần dễ dàng vào ngày thứ 7 lại càng khiến người này tò mò, thắc mắc. Sau khi vụ việc xảy ra, nam danh hài vẫn lựa chọn im lặng và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên, con trai ruột của nam nghệ sĩ là Võ Lê Thành Vinh đã lên tiếng. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, anh chàng cho biết: "Làm từ thiện là việc quan trọng, đâu thể bừa bãi. Hơn nữa, số tiền 13-14 tỷ làm sao có thể so với cả một sự nghiệp - uy tín của một nghệ sĩ lớn... Mong khán giả, dư luận tỉnh táo trước các thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội". Bên cạnh đó, anh chàng còn chia sẻ hình ảnh của bố mình trên trang cá nhân và đăng bài thâm khẳng định Hoài Linh là tấm gương để anh noi theo. Anh cho biết nam nghệ sĩ là người cha mẫu mực và không bao giờ se sua, thể hiện. Bài đăng của con trai ruột Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình Con trai nam danh hài hiện đang ở Mỹ, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với bố để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa có bất kỳ căn cứ nào xác định chính tính xác nhưng đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, bàn tán. Mọi người vẫn đang mong chờ NS Hoài Linh lên tiếng để làm rõ vụ việc.

5 lần 7 lượt réo tên Hoài Linh nhưng đối phương 'im phăng phắc', bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố KHÔNG CẦN lên tiếng nữa Bà Phương Hằng từng nhiều lần yêu cầu Hoài Linh trả lời về vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, nhưng nam nghệ sĩ vẫn im lặng. Trong livestream mới đây, nữ đại gia bất ngờ tuyên bố không cần nam danh hài lên tiếng nữa.

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