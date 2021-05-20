‘Hết hồn’ khi nghe Hoài Linh có vợ, dù được bênh vực bà chủ Đại Nam vẫn gay gắt từ chối: 'Đâu có tư cách đó, mị thiên hạ dễ quá!'

Như đã hẹn, đúng 18h30 tối nay, bà Phương Hằng đã livestream để tiếp tục "cuộc chiến" của mình với giới nghệ sĩ. Trong buổi phát sóng này, bên cạnh việc thách thức Hoài Linh lên tiếng như mọi lần, nữ đại gia bất ngờ có những chia sẻ về phát ngôn của người phụ nữ tự cho là "vợ cũ" của nam nghệ sĩ.

Không những thế, cuối bài đăng, người phụ nữ này còn khẳng định chắc nịch: "Dù em có bị đánh sập Facebook đi nữa, em vẫn tôn trọng và ủng hộ việc làm của chị Hằng, anh muốn biết em sẽ nói gì thì trưa mai anh hãy vào nghe em nói anh nhé, người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh".

Hà My là nữ ca sĩ gốc miền Tây sở hữu giọng hát ngọt ngào, giữa cô và Hoài Linh từng có tình cảm vì mến mộ tài năng của nhau - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi nữ ca sĩ lên tiếng, thì tối ngày 19/5, nữ đại gia Đại Nam đã có màn đáp trả không thể không gắt hơn. Bà thẳng thừng tuyên bố: "Vừa rồi có một em nào đó, tên Hà My nói là vợ Hoài Linh hả? Vợ nào, vợ trong mơ, trong kiếp nào tôi đâu có biết". Có thể thấy, nữ đại gia cũng không biết thông tin về người phụ nữ này vì tất cả những lời khẳng định, nhận là vợ của Hoài Linh vẫn chưa được xác minh chính xác.

Liên quan đến việc "vợ Hoài Linh" lên tiếng bênh vực, đồng cảm với mình, nữ đại gia một mực từ chối gay gắt: "Đòi thông cảm với tôi, tôi đâu có cần thông cảm, tôi đã nói là công ty TNHH một mình tôi rồi mà. Đâu có tư cách đó, tôi nói cho công chúng nghe chứ đâu có phải đợi bà lên nói vài câu thông cảm như vậy".

Bà chủ Đại Nam còn hùng hồn khẳng định: "Tôi độc lập, tự do, tự nhiên nghe Hoài Linh có vợ làm tôi hết hồn".

Nữ đại gia từ chối sự đồng cảm từ người 'vợ' chưa rõ danh phận của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, những thông tin liên quan đến người vợ bí ẩn này của Hoài Linh vẫn đang là một ẩn số. Những ồn ào trong vụ việc này vẫn chưa thể dừng lại khi ngày càng có nhiều nhân vật mới, danh phận mới xuất hiện, tham gia vào "phim truyền hình dài tập" của bà Phương Hằng và giới nghệ sĩ Việt.