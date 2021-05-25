Đạo diễn Khương Dừa nói gì khi Hoài Linh vấp phải làn sóng ‘tẩy chay’ dữ dội khỏi ghế nóng Thách Thức Danh Hài?

Gần đây, sau những lùm xùm không đáng có trong 30 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hoài Linh lại tiếp tục phải đối mặt với làn sóng "tẩy chay" khỏi Thách Thức Danh Hài của người hâm mộ.

Hiện tại, Hoài Linh đang là cái tên bị cư dân mạng "réo gọi" nhiều nhất do liên quan đến số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng. Dù đã chính thức lên tiếng giải trình sự việc, nam danh hài vẫn nhận nhiều ý kiến "bất bình" về lý do anh chưa chuyển tiền từ thiện đến bà con. Chính điều đó, "Sáu Bảnh" bị nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ.

Vài tháng trước, nghệ sĩ Hoài Linh đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả khi anh xác nhận làm giám khảo chương trình "Thách thức danh dài". Thuận nước đẩy thuyền theo những "scandal" vừa qua, người hâm mộ đòi tẩy chay danh hài Hoài Linh khỏi ghế giám khảo chương trình.

Rất nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về Hoài Linh. Khán giả cho rằng, Hoài Linh không đủ tư cách để tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, ngay trên fanpage chương trình, cư dân mạng còn "đồng loạt" vào đòi tẩy chay chương trình nếu như vẫn có Hoài Linh xuất hiện. Cụ thể, khán giả bình luận "cay đắng":

"Chương trình này có Hoài Linh không ai coi đâu Điền Quân ơi";

"Có Hoài Linh thì ai mà xem";

"Tôi sẽ kêu gọi tẩy chay Điền Quân nói chung Thách thức danh hài cũng như tất cả các chương trình nếu có Hoài Linh tham gia."

Từ lúc xác nhận ngồi ghế nóng chương trình, Hoài Linh đã 'vấp phải' tranh luận gay gắt của khán giả - Ảnh: Fanpage chương trình

Trước làn sóng tẩy chay "gay gắt" này, đạo diễn Khương Dừa - đại diện nhà sản xuất Thách thức danh hài cho biết:

"Chúng tôi đã nắm thông tin trên. Hiện chúng tôi đang đưa ra hướng xử lý. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý báo và khán giả".

Liên tiếp những "scandal" quá lớn như vậy, liệu "Sáu Bảnh" Hoài Linh có còn trụ vững "sự yêu thương" và lòng tin của người hâm mộ dành cho anh trong các dự án nghệ thuật sau này hay không? Điều đó khiến không ít người hâm mộ của nam nghệ sĩ xót xa.

Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa? Năm 2021 có lẽ là một năm "hạn" với NSƯT Hoài Linh khi lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng chưa "lắng", mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục réo tên nam danh hài vì số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt 13 tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ đã chuyển đến bà con hay chưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dao-dien-khuong-dua-noi-gi-khi-hoai-linh-vap-phai-lan-song-tay-chay-du-doi-khoi-ghe-nong-thach-thuc-danh-hai-406382.html