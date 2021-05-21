Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa?

Sao Việt 21/05/2021 19:27

Năm 2021 có lẽ là một năm "hạn" với NSƯT Hoài Linh khi lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng chưa "lắng", mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục réo tên nam danh hài vì số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt 13 tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ đã chuyển đến bà con hay chưa.

Giữa ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, NSƯT Hoài Linh lại bị "soi" số tiền khủng kêu gọi ủng hộ miền Trung vẫn chưa được công khai minh bạch. Đến giờ này, nam danh hài vẫn "im hơi lặng tiếng", bà Phương Hằng lại có "cơ hội" tiến lên và quyết tâm làm rõ nguồn gốc số tiền 13 tỷ đồng từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh.

Cách đây 6 tháng, trên trang cá nhân, Hoài Linh đăng bài kêu gọi và chỉ trong 20 ngày từ khi đăng bài viết, nam danh hài đã "chốt sổ" với số tiền hơn 13 tỷ đồng từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về số tài khoản của anh.

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Bài đăng kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt trên trang cá nhân của NSƯT Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những ngờ vực và câu hỏi mà khán giả liên tục đặt ra cho Hoài Linh khiến nam danh hài một lần nữa lại dính thêm vào "luồng dư luận" mới. Khán giả vẫn luôn mong chờ anh công khai kế hoạch từ thiện, bảng sao kê hay bất kì hình ảnh liên quan nào để minh chứng số tiền được chuyển đến tận tay bà con cần hỗ trợ. Một số khán giả bình luận rằng:

"Không thấy ai quan tâm hơn 13 tỷ đồng miền Trung như nào à? Thấy kêu gọi nhưng chưa trao cho miền Trung";

"Sao không thấy chú sao kê tài khoản chuyển ra cho uỷ ban ngoài miền Trung?"

"Mình cũng đang thắc mắc luôn. Kêu gọi xong không thấy ra miền Trung hay gửi hội từ thiện nào luôn";

“Mọi người nói mới nhớ, mình cũng quyên góp vụ này, mình cũng thắc mắc”…

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Chuyện lùm xùm cũ chưa dứt, chuyện mới lại kéo đến với nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Mới đây, thông qua trang mạng xã hội, phía bà Phương Hằng đã có động thái gay gắt hơn. Bà chủ khu du lịch Đại Nam thông báo sẽ livestream để hỏi thắc mắc 13 tỷ chốt sổ đang ở đâu. Bà chốt lịch livestream vào lúc 18h ngày 22/05 và không quên kêu gọi mọi người đón xem. Không biết liệu vợ đại gia Dũng "lò vôi" sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ nào cho công chúng. 

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Lùm xùm cũ chưa dứt, bà Phương Hằng lại 'khơi màu' chuyện nam danh hài kêu gọi quyên góp ủng hộ lũ lụt miền Trung - Ảnh: Chụp màn hình 
Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa? - Ảnh 4
Bà Phương Hằng kêu gọi cộng đồng đón xem livestream để giải đáp thắc mắc về số tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa hóng tình tiết mới, cư dân mạng cũng hào hứng đón chờ "concept" đồ bà Phương Hằng livestream tối 22/5. Bởi lẽ ở 2 lần livestream gần nhất, bà Phương Hằng đều có những màn lên đồ "cực gắt" với nhẫn kim cương và dây chuyền vàng "trĩu" cổ, trang sức cực hoành tráng, nhiều món lên đến triệu đô. Vì vậy, nhiều người mạnh dạn dự đoán bà Hằng sẽ tiếp tục lấp lánh, lung linh kín màn hình cho mà xem.

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Những lần diện trang sức của bà Phương Hằng khiến dân tình 'nghẹt thở' - Ảnh: Chụp màn hình

Trong sự việc kêu gọi tiền ủng hộ miền Trung lũ lụt, phía nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này. Trước đó, trong thời gian kêu gọi quyên góp, nam danh hài cũng gặp những ý kiến bình luận mỉa mai. Tuy nhiên khi đó, nam danh hài khẳng định chắc chắn với người hâm mộ: "Đây là tiền của mọi người ạ. Tất cả cần phải minh bạch dù chỉ 1.000 đồng." 

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