Hoài Linh tiết lộ lý do vì sao mãi vẫn không cưới Phi Nhung, mặc gia đình vô cùng yêu mến 'nàng dâu hụt'

Mới đây, 1 tài khoản vừa đăng tải clip Phi Nhung đích thân tìm đến tận nhà Hoài Linh để tặng quà đến bậc phụ huynh, đồng thời xin được về làm dâu. Trong clip, khi được hỏi: "Con ưng anh Bốn phải không?", Phi Nhung nũng nịu với mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Linh: "Con ưng anh Bốn quá, mẹ kêu anh Bốn lấy con đi". Ngay sau câu nói nửa thật nửa đùa của cô, Hoài Linh liền đáp lại một cách phũ phàng: "Đâu có ai cưới 'con khùng' về làm vợ".

Phi Nhung mang quà đi 'hỏi cưới' - Ảnh cắt từ clip

Bị từ chối, Phi Nhung tiếp tục làm nũng với "mẹ chồng". Cô hờn dỗi "Ảnh cứ nói con là khùng", đồng thời tuyên bố "chắc con mang ổng về nhà nuôi luôn". Mặc dù đây chỉ màn đùa giỡn của NS Hoài Linh và Phi Nhung nhưng mạng xã hội được phen "lồng lộn" vì độ thân thiết và hài hước của 2 nghệ sĩ.

Hoài Linh tiết lộ lý do không cưới Phi Nhung: 'Đâu có ai cưới con khùng về làm vợ' - Ảnh cắt từ clip

Phi Nhung là nữ ca sĩ dân ca trữ tình nổi tiếng. Trong khi đó, Hoài Linh cũng là nam danh hài vang danh khắp chốn. Cả hai đều có nhiều năm lăn lộn ở thị trường hải ngoại, đồng thời cũng là những nghệ sĩ rất kín tiếng. Ngoài các con nuôi, Phi Nhung có một người con gái ruột tên Wendy đang sống ở Mỹ. Trong khi đó, Hoài Linh cũng đang có 1 người con trai ruột sinh sống và làm việc ở nước này.