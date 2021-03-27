Phi Nhung công khai tỏ tình với danh hài Hoài Linh: 'Chúng ta cưới nhau đi'

Sao Việt 27/03/2021 20:58

Hình tượng mới đây của nghệ sĩ Hoài Linh thu hút đông đảo cư dân mạng, nhận được nhiều lời khen ngợi về độ bảnh bao. Trong đó, có ca sĩ Phi Nhung bất ngờ lên tiếng tỏ tình nam danh dài.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh đăng ảnh diện vest chỉn chu, tóc vuốt keo bóng mượt đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Khác hẳn hình tượng hàng ngày, khi anh Bốn thường xuất hiện gắn liền với chiếc áo bà ba và đôi dép lào như một người nông dân chất phác, trong hình ảnh mới, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với thần thái ngút ngàn trông không khác gì những nam thần trong showbiz.

Sự trẻ trung và phong độ khi được kết hợp với bộ đồ vest đen, nền tông đỏ và đôi boots đen bóng, phụ kiện đi kèm là nhẫn và vòng tay khiến cho Hoài Linh càng thêm phần thu hút. Không những thế, mái tóc "xơ xác" thường ngày nay bỗng biến thành "mướt rượt". Tạo hình mới này khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

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 Tạo hình mới của Hoài Linh khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng

Cho đến hiện tại, bài viết của danh hài Hoài Linh đã đạt hơn 100.000 lượt likes và hơn 3000 bình luận, con số này dường như chưa dừng lại. Phần đông khán giả dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài trẻ trung không thua kém thần tượng trẻ của Hoài Linh. Ngoài ra, có thể thấy rất nhiều những bình luận khác đến từ các nghệ sĩ Vbiz khác như Lâm Vĩ Dạ, Nguyễn Tiến Luật, Trần Nam Thư... đều bày tỏ sự ngạc nhiên và khen đùa nam danh hài trông "thật ngon", đúng ý nghĩa dòng trạng thái "con đói quá mẹ ơi" của Hoài Linh. Thậm chí, nghệ sĩ hài Thúy Nga còn hài hước cho biết: “Mới lướt thấy hình, em cứ ngỡ là Noo Phước Thịnh".  

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Bình luận dưới bài viết của Phi Nhung 

Song khiến dân mạng chú ý hơn cả là bình luận của ca sĩ Phi Nhung, không chỉ thể hiện sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài bảnh bao của nam danh hài, nữ ca sĩ còn táo bạo ngỏ lời cầu hôn. "Trời ơi, phải anh của em không vậy? Bốn ơi Bốn, chúng ta cưới nhau đi", câu nói của Phi Nhung nửa đùa nửa thật.

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Khán giả được dịp 'đẩy thuyền' 

Dòng bình luận của nữ ca sĩ lập tức thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dẫu biết lời lẽ chỉ là đùa vui, song mọi người đều tỏ ra vô cùng thích thú, nhiệt tình "gán ghép" cho cặp đôi "uyên ương" này. Một số những bình luận thú vị như: "Chờ chú Bốn trả lời", "Con ủng hộ hai tay hai chân", "Hóng đám cưới thế kỷ nha chị Nhung ơi"...

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Phi Nhung và Hoài Linh là hai đồng nghiệp thân thiết trong nghề - Ảnh: Internet 

Theo nhiều thông tin cho biết, trước đó Phi Nhung từng là "con dâu hụt" của gia đình nam nghệ sĩ Hoài Linh. Thậm chí, Phi Nhung còn từng đến nhà anh Bốn, gặp mẹ nam danh hài để xin cưới. Người thân của Hoài Linh cũng vô cùng thích Phi Nhung, thúc giục cả hai nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em đồng nghiệp thân thiết. 

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