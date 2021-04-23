Thì ra đây là ‘bí kíp’ để ‘trẻ mãi không già’ của Phi Nhung, đơn giản ‘quá trời quá đất’ mà không phải ai cũng biết

Dù vẻ đẹp của nữ ca sĩ đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn mặn mà và xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ ngợi khen trước nhan sắc bị “thời gian lãng quên” ấy.

Sở hữu giọng ca trữ tình giàu cảm xúc, lay động lòng người, Phi Nhung còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi nhan sắc tươi trẻ và xinh đẹp của mình. Trải qua những năm tháng hết mình cống hiến cho âm nhạc, ít ai ngờ rằng "giọng ca trữ tình" giờ đây đã bước sang ngưỡng tuổi 50. Trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội gần đây, Phi Nhung bất ngờ bật mí bí quyết "trẻ mãi không già" của mình thông qua bức ảnh chụp trên máy bay: “Lúc nào lên máy bay, tôi cũng phải uống một ly nước lạnh... Trong nước có miếng chanh và lá bạc hà giữ được sự tươi mát...”

Dù là trong hoàn cảnh nào thì nữ ca sĩ vẫn giữ được sự khỏe khoắn và tràn đầy sức sống của mình: “Khi máy bay lên cao và hạ xuống mặt đất, khuôn mặt mình vẫn tươi... Đây là bí quyết nhiều năm kinh nghiệm". Uống một ly nước lạnh, bên trong nước có miếng chanh và lá bạc hà là bí quyết để Phi Nhung luôn tươi trẻ - Ảnh FBNV Hình ảnh của giọng ca vàng gần đây nhất, cô vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung với mái tóc dài đen bóng - Ảnh FBNV Sau khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, giọng ca vàng khiến nhiều người trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp, “bất biến” theo thời gian. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ trẻ trung và thu hút cho tới tận bây giờ: “Hời ơi xinh hơn gái 19, đẹp bất chấp thời gian, nét đẹp bền vững này em phải học vài khóa của Hai mới được”, “kinh nghiệm của bé đẹp”, “cám ơn Hai chia sẻ bí quyết. Em sẽ làm thử!”, “đẹp quá à!”...

Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi và nhất định sẽ thử bí quyết làm đẹp của cô - Ảnh chụp màn hình Khán giả luôn theo dõi và vô cùng ấn tượng bởi nét đẹp "hack" tuổi của nữ ca sĩ mang dòng máu lai này. Thậm chí, nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngợi khen mỗi khi cô xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, sự kiện... Sự tươi trẻ và căng tràn sức sống luôn hiện hữu ở Phi Nhung - Ảnh FBNV Để có được vẻ đẹp và vóc dáng cân đối đến tận bây giờ, nữ ca sĩ đã rất chăm chỉ tập luyện thể dục - Ảnh FBNV Phi Nhung là một cái tên quen thuộc với khán giả ở trong nước lẫn ngoài nước. Trên sân khấu Phi Nhung nổi tiếng là người tình sân khấu của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cả hai đã gắn bó với nhau hơn 20 năm, tạo nên nhiều ca khúc bất hủ.

Phi Nhung hóa 'mẹ trăm con' đón lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dân mạng 'bóc mẽ' vóc dáng U50 Nữ ca sĩ Phi Nhung vừa chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống, hóa thân thành Âu Cơ trong một chương trình mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

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