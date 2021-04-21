Phi Nhung hóa 'mẹ trăm con' đón lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dân mạng 'bóc mẽ' vóc dáng U50

Nữ ca sĩ Phi Nhung vừa chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống, hóa thân thành Âu Cơ trong một chương trình mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giỗ Tổ Hùng Vương là một dịp lễ lớn của Việt Nam. Sự kiện này nhằm mục đích tôn vinh và biết ơn công lao của những vị Vua Hùng trong việc dựng nước, giữ nước.

Cũng trong ngày này, nữ ca sĩ Phi Nhung đã tham gia sự kiện "Giỗ Tổ Hùng Vương 2021" được tổ chức tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Phường Long Bình, Thành Phố Thủ Đức. Trước giờ phút lên sóng, nữ ca sĩ đã có bài đăng chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống, hóa thân thành mẹ Âu Cơ.

Trang phục hoành tráng, đậm chất dân tộc của nữ ca sĩ trong buổi diễn - Ảnh: FB

Nhiều sao Việt và fan của nữ ca sĩ dành lười khen cho màn hóa thân đỉnh cao này - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên Ngọc Duyên bất ngờ trước trang phục và đặc biệt là vòng eo "con kiến" của nàng "Âu Cơ": "Bộ trang phục đẹp và vòng eo quá đẹp luôn chị yêu". Phi Nhung hiện đã bước sang độ tuổi U50 nhưng sắc vóc vẫn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Vòng eo con kiến nhỏ gọn cộng với nhan sắc mặn mà, duyên dáng của Phi Nhung vẫn như thời son rỗi.

Nữ ca sĩ khoe nhan sắc trẻ trung bên con gái - Ảnh: FB

Giọng ca sinh năm 1972 luôn ưu tiên những trang phục trẻ trung, phù hợp với vóc dáng - Ảnh: Internet

Để giữ gìn được vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung, bí quyết của Phi Nhung chính là luôn giữ cho bản thân một tinh thần vui vẻ, sảng khoái và quan trọng nhất là phải tập thể dục đều đặn kết hợp với ăn uống lành mạnh.

Trên đỉnh hào quang, mấy ai biết Hoài Linh, Phi Nhung, Thúy Nga đã từng tuyệt vọng đến mức tự tử Đằng sau nụ cười trên sân khấu, các nghệ sĩ lớn cũng từng có những giây phút tuyệt vọng đến mức muốn tự tử quyên sinh. Hoài Linh, Phi Nhung, Thúy Nga, Thành Lộc đã chia sẻ việc này sau những thời gian khốn khó nhất.

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