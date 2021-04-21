Phi Nhung hóa 'mẹ trăm con' đón lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dân mạng 'bóc mẽ' vóc dáng U50

Nữ ca sĩ Phi Nhung vừa chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống, hóa thân thành Âu Cơ trong một chương trình mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
- Phi Nhung công khai tỏ tình với danh hài Hoài Linh: 'Chúng ta cưới nhau đi'
- Phi Nhung: Tôi không sợ hôn nhân, nhưng đến già cũng sẽ chẳng kết hôn
Giỗ Tổ Hùng Vương là một dịp lễ lớn của Việt Nam. Sự kiện này nhằm mục đích tôn vinh và biết ơn công lao của những vị Vua Hùng trong việc dựng nước, giữ nước.
Cũng trong ngày này, nữ ca sĩ Phi Nhung đã tham gia sự kiện "Giỗ Tổ Hùng Vương 2021" được tổ chức tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Phường Long Bình, Thành Phố Thủ Đức. Trước giờ phút lên sóng, nữ ca sĩ đã có bài đăng chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống, hóa thân thành mẹ Âu Cơ.
Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên Ngọc Duyên bất ngờ trước trang phục và đặc biệt là vòng eo "con kiến" của nàng "Âu Cơ": "Bộ trang phục đẹp và vòng eo quá đẹp luôn chị yêu". Phi Nhung hiện đã bước sang độ tuổi U50 nhưng sắc vóc vẫn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Vòng eo con kiến nhỏ gọn cộng với nhan sắc mặn mà, duyên dáng của Phi Nhung vẫn như thời son rỗi.
Để giữ gìn được vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung, bí quyết của Phi Nhung chính là luôn giữ cho bản thân một tinh thần vui vẻ, sảng khoái và quan trọng nhất là phải tập thể dục đều đặn kết hợp với ăn uống lành mạnh.