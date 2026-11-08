Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Tuy nhiên, do từng học kỹ thuật phun lửa và có kinh nghiệm biểu diễn công khai, Lưu Hi Mặc chủ động đề nghị tự thực hiện phân đoạn này. Nam diễn viên cho biết anh đã thử nghiệm nhiều lần trước khi quay chính thức và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Dù vậy, đạo diễn vẫn trực tiếp có mặt tại hiện trường để giám sát vì lo ngại những rủi ro có thể xảy ra.

Theo chia sẻ của Lưu Hi Mặc , tai nạn xảy ra trong quá trình đoàn phim thực hiện cảnh quay ngoại cảnh có màn trình diễn phun lửa, một kỹ thuật thuộc di sản văn hóa phi vật thể. Trước khi ghi hình, ê-kíp đã chuẩn bị các phương án an toàn, bao gồm bình chữa cháy, thiết bị bảo hộ và diễn viên đóng thế dự phòng.

Sự cố bất ngờ xuất hiện khi gió lớn làm thay đổi hướng ngọn lửa, khiến vùng mặt của nam diễn viên bị bỏng. Ngay lập tức, đạo diễn cùng các nhân viên đoàn phim lao đến hỗ trợ dập lửa và sơ cứu. Lưu Hi Mặc cho biết anh rất biết ơn phản ứng nhanh chóng của mọi người, bởi sự hỗ trợ kịp thời có thể đã giúp hạn chế mức độ thương tích.

Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo kết quả thăm khám, nam diễn viên bị bỏng độ 2 ở vùng mặt, một số khu vực da bị bong tróc nhưng không xuất hiện tổn thương nghiêm trọng khác. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định. Bác sĩ nhận định vết thương có khả năng hồi phục nếu bệnh nhân tuân thủ việc tránh ánh sáng và sử dụng thuốc xịt theo đúng chỉ định.

Lý giải việc đến hai ngày sau tai nạn mới lên tiếng, Lưu Hi Mặc cho biết anh không muốn gia đình hoảng sợ khi nhìn thấy thương tích trên mặt. Tuy nhiên, sau khi video ghi lại sự cố từ góc quay của người qua đường lan truyền trên mạng xã hội, anh quyết định công khai tình hình để tránh khiến những người quan tâm tiếp tục lo lắng.

Nam diễn viên cũng tiết lộ bộ phim "15 phút trước nửa đêm" là tác phẩm điện ảnh đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính. Vì rất trân trọng cơ hội này, anh đã xin trở lại phim trường sau khi tình trạng sức khỏe ổn định. Trong hai ngày làm việc trở lại, đoàn phim tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ. Các thành viên thay phiên dùng ô che chắn, giúp anh hạn chế tiếp xúc với ánh sáng.

Lưu Hi Mặc dành nhiều lời cảm ơn cho ê-kíp, đồng thời nhận xét đây là đoàn phim đoàn kết và ấm áp nhất mà anh từng hợp tác. Cuối bài viết, anh nhắc nhở khán giả không tùy tiện thử những kỹ thuật sử dụng lửa nguy hiểm, đồng thời mong nhận được lời khuyên về cách phục hồi da, hạn chế nguy cơ để lại sẹo trên mặt. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi vì sự cố khiến mọi người lo lắng và cảm ơn những lời động viên từ người hâm mộ.