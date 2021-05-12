Bị bà Phương Hằng réo gọi là ‘con bóng’, Hoài Linh từng chia sẻ: 'Nếu giới tính của tôi có vấn đề gì cũng rất bình thường. Tôi đâu làm gì xấu cho xã hội?'

Sao Việt 12/05/2021 07:02

Lùm xùm xoay quanh nữ đại gia Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi bà liên tục réo tên nghệ sĩ Hoài Linh. Đỉnh điểm hơn bà còn tố nam danh hài là "con bóng", từng được nhiều trai đẹp hầu hạ.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen rầm rộ khi bà Phương Hằng réo tên nghệ sĩ Hoài Linh trong livestream với những từ ngữ thô tục để nói về chuyện đời tư của nam danh hài. Theo đó, nữ đại gia lên tiếng hé lộ thông tin đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh bằng giọng điệu rất gay gắt: “Tôi còn nghe Hoài Linh là “con bóng”. Bao nhiêu thằng trai đẹp hầu hạ, hạnh phúc nhất đời. Khi qua Mỹ làm gì có hạnh phúc như vậy nên mày mới mò đầu về Việt Nam.”

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Bà Phương Hằng tiết lộ về chuyện đời tư nghệ sĩ Hoài Linh với ngôn từ tục tĩu khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Những chia sẻ của bà Phương Hằng đã dấy lên trong cộng đồng mạng sự nghi ngờ về giới tính của nam danh hài Hoài Linh, nhưng đồng thời cũng không hài lòng cách sử dụng ngôn ngữ thô thiển của nữ đại gia Đại Nam.

Trước đây, Hoài Linh từng gắn bó với nhiều vai diễn giả gái rất “ngọt” và duyên dáng nên anh cũng từng chịu những dị nghị về giới tính. Đối mặt với sự việc, nam nghệ sĩ bình tĩnh trải lòng:

"Ủa, cứ giả gái thành công là có vấn đề về giới tính sao? Nếu vậy thì ai dám đứng trên sân khấu nữa? Nếu giới tính của tôi có vấn đề gì cũng rất bình thường, chẳng ảnh hưởng đến việc tôi mang tiếng cười cống hiến cho khán giả. Tôi đâu làm gì xấu cho xã hội? Điều quan tâm nhất của tôi lúc này là đóng góp được vai gì cho khán giả, còn cứ thắc mắc như vậy thì buồn cười lắm, chả nhẽ đóng vai tên trộm thì sẽ nghi ngờ là có tính "tắt mắt" sao?".

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Về vấn đề giới tính, Hoài Linh không chỉ mới gặp lần đầu ở livestream của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

“Nhiều người không đóng vai nữ cũng bị đồn đấy chứ. Riêng bản thân tôi rất bình thường và tôi vẫn hay nói với mọi người rằng, dù giới tính của tôi có như thế nào đi nữa, tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì bại hoại cho xã hội" – Hoài Linh chia sẻ thêm.

Bị bà Phương Hằng réo gọi là ‘con bóng’, Hoài Linh từng chia sẻ: 'Nếu giới tính của tôi có vấn đề gì cũng rất bình thường. Tôi đâu làm gì xấu cho xã hội?' - Ảnh 3
Sở hữu vóc người cao ráo, mảnh khảnh, nam danh hài Hoài Linh giả gái trong các vai diễn rất ngọt và đẹp - Ảnh: internet

Được biết, nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng có vợ con sống hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác. Vợ Hoài Linh là một phụ nữ quê ở Bến Tre, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đằm thắm như hoa hậu. Hai người kết hôn năm 1996 và có chung một con trai là Võ Lê Thành Vinh hiện đang sinh sống tại Mỹ. Cuộc sống của người con này độc lập và được tách rời khỏi tên tuổi của người cha nổi tiếng.

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Vợ cũ Hoài Linh nhan sắc đằm thắm, mặn mà, đậm chất Á Đông - Ảnh: Internet
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Con trai Hoài Linh hiện đang sống tại Mỹ và hoàn toàn độc lập với sự nổi tiếng của cha - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của Hoài Linh và vợ chỉ kéo dài 14 năm thì vợ chồng anh quyết định chia tay trong yên lặng. Danh hài chưa từng tiết lộ lý do của sự tan vỡ. Anh làm vậy như một cách bảo vệ người thân khỏi những ồn ào, thị phi của showbiz.

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Hoài Linh là một nghệ sĩ được đánh giá cao về đạo đức trong showbiz, anh có tài năng và sự tử tế dành cho mọi người. Dù ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng anh không bao giờ tỏ vẻ làm kiêu - Ảnh: FB

Những thông tin mà bà Hằng chia sẻ trong livestream về đời tư nghệ sĩ Hoài Linh hoàn toàn từ một phía, chưa có cơ sở xác đáng. Về những lời nói của bà Phương Hằng, hiện tại Hoài Linh vẫn giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Từ khóa:   NS Hoài Linh gia đình Hoài Linh bà Phương Hằng

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