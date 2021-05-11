TikToker nổi tiếng 'bóc mẽ' cái sai của bà Phương Hằng, khẳng định: 'Nếu Hoài Linh im lặng, khán giả chúng ta có quyền nghi ngờ'

Xã hội 11/05/2021 07:01

Không chỉ lên tiếng chỉ trích bà Phương Hằng không hiểu vấn đề hầu đồng, vị kiểm soát viên này còn cho rằng chúng ra có quyền nghi ngờ nghệ sĩ Hoài Linh nếu tiếp tục giữ im lặng.

Câu chuyện kiện tụng giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" với ông Võ Hoàng Yên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý từ dư luận. Không chỉ tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo lòng tin, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng mình, bà Nguyễn Phương Hằng còn "gọi tên" hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz Việt. Trong số đó có nghệ sĩ Hoài Linh

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 Bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên, 'gọi tên' cả Hoài Linh trong vụ lùm xùm của mình - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng từng khẳng định giữa Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ mật thiết, yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh phải lên tiếng giải thích cho khán giả hiểu rõ hành động của ông Yên. Dù bị bà chủ Đại Nam liên tục "gọi tên" nhưng tới nay, Hoài Linh vẫn chưa một lần lên tiếng làm rõ về sự việc này.

Mới đây, trên mạng xuất hiện video phân tích sự việc giữa bà Hằng và ông Yên của Trương Quốc Anh, một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với các video clip vạch trần sự thật, chống lại cái xấu được nhiều người ngưỡng mộ, tin tưởng.

truong quoc anh
Tiktoker Trương Quốc Anh trong 1 clip lên tiếng về sự việc lùm xùm liên quan tới bà Phương Hằng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Trong một clip TikTok, Trương Quốc Anh khẳng định bà Phương Hằng đã sai khi đưa tôn giáo ra để nói chuyện. Nguyên văn chia sẻ như sau: "Video này tôi sẽ phân tích cái sai của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước tiên tôi cần khẳng định, tâm linh là chuyện của mỗi người và chúng ta không nên phỉ báng tâm linh. Vấn đề thứ hai là vấn đề hầu đồng của Hoài Linh, có lẽ là bà Hằng đã không hiểu về vấn đề này. Tôi khẳng định cho các bạn nghe, hầu đồng hay còn gọi là tín ngưỡng thờ mẫu đã trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam do UNESCO công nhận, được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Nó đại diện cho nhân loại. Ngày chính thức công nhận di sản này là ngày 1/12/2016. Nghĩa là đây là một văn hóa cần bảo tồn của dân tộc. Tôi không đồng tình với bà Hằng ở những chuyện này, khi bà đưa lên đời sống riêng tư của nghệ sĩ Hoài Linh trên mạng xã hội”.

Tuy nhiên, TikToker này cũng cho rằng Hoài Linh nên lên tiếng giải thích để khán giả có cái nhìn chính xác. Theo như anh chia sẻ trong một clip khác có tên “Hiến kế hoá giải cho NS Hoài Linh & Trách nhiệm với công chúng” thì "Nếu Hoài Linh minh bạch, Hoài Linh có thể tung ra video giải thích mình cũng là nạn nhân của ông Yên như vợ chồng ông Dũng lò vôi và bà Hằng. Đến vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' còn có thời gian dài tin ông Yên, tham gia các cuộc chữa bệnh thì Hoài Linh cũng bị dính bẫy như thế là bình thường. Chỉ sợ đằng sau những bức ảnh Hoài Linh và ông Yên chữa bệnh còn những vấn đề khác...".

Đồng thời, anh khẳng định: “Nếu nghệ sĩ Hoài Linh im lặng, khán giả chúng ta có quyền nghi ngờ Hoài Linh có khuất tất đằng sau việc này... Hoài Linh càng im lặng số người bị lừa sẽ càng cao. Tôi cần các bạn gắn cho Hoài Linh 2 từ ‘trách nhiệm’. Trách nhiệm này là với cộng đồng, những người yêu thương Hoài Linh”.

truong quoc anh
 Nhiều người đồng tình với những phân tích của vị cán bộ này - Ảnh: Cắt từ clip NV
truong quoc anh
 Một số khác lại cho rằng vị kiểm soát viên này đang bao đồng chuyện người khác - Ảnh: Cắt từ clip NV

 

Dù khẳng định là mình "vẫn quý và trân trọng tài năng của Hoài Linh", thế nhưng trong vụ việc này, Trương Quốc Anh nhận định: "Anh đánh bài ngửa với các bạn luôn, bà Hằng sẽ thắng”. Những chia sẻ có phần thẳng thắn của TitToker này khiến dư luận một lần nữa dậy sóng. Nhiều người đồng ý với anh, nhưng có không ít người cho rằng anh đang bao đồng. 

Được biết, Trương Quốc Anh là một cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài lề công việc, khi tham gia mạng xã hội, anh dùng tiếng nói cá nhân để chia sẻ các nội dung đang được xã hội quan tâm. Thậm chí, khi các "fan" có yêu cầu "bóc mẽ" một sự việc nào đấy, anh sẵn sàng đứng ra phân tích chi tiết cặn kẽ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, tin tưởng.

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Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Hoài Linh tiktoker Trương Quốc Anh

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